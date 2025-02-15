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Şiddetli soğuk ve kar geri geliyor: Hava sıcaklığı 8 derece birden düşecek

Şiddetli soğuk ve kar geri geliyor: Hava sıcaklığı 8 derece birden düşecek

09:4515/02/2025, Cumartesi
G: 15/02/2025, Cumartesi
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Türkiye genelinde günlerdir etkili olan soğuk hava dalgası yerini sağanak yağışlara bırakıyor. Batı bölgelerde sağanak yağış geçişleri görülürken Anadolu'da ise buzlanma ve don etkili olacak. Yeni haftada ise yeniden şiddetli soğuk ve kar gelecek. İstanbul'da hafta sonu 12 derecelere çıkan hava sıcaklığı çarşamba günü 4 derecelere düşecek. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illere beklenen hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak?


Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Batı Karadeniz Kıyıları ile Bursa, Manisa, Denizli, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. 

Hava sıcaklığının iç kesimlerde ve Karadeniz kıyılarının 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Soğuk ve kar geri geliyor


Pazartesi gününden itibaren Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek.

Ülke genelinde şiddetli soğuklar ve kar yağışları etkili olacak.


Hava sıcaklıkları 8-9 derece düşerken başta doğu bölgeler olmak üzere birçok ilde kuvvetli kar yağışları görülecek.

#Kar
#Meteoroloji
#Hava durumu

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