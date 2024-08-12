Sigara izmariti yangına neden oldu: Dumanlar karayolunu kapladı

Alanya-Manavgat D-400 Karayolu kenarında, Karacalar Mahallesi sınırlarında kuru otlardan başlayarak çalılıklara sıçrayan yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekiplerini alarma geçirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde karayoluna yakın kısımda çıkan kuru ot ve çalılık alan yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Karayolunda yoğun dumana neden olan yangının sigara izmaritinden çıktığı değerlendiriliyor.

1 / 7 Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahalede bulunarak kısa sürede söndürürken, yangının yoldan geçmekte olan bir araçtan söndürülmeden atılan sigara izmaritinden çıkmış olabileceği belirtilerek, vatandaşlardan gerek yaya gerekse araçta giderken sigara izmaritlerinin söndürmeden dışarı atmamaları istendi.

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