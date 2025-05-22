Sır dolu kayboluş: Telefonu kıyıda cüzdanı nehirde bulundu

B.T.'nin (35) suya düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, fener ve spot ışıklarıyla karadan karış karış arama yaptı. Yapılan tüm aramalara rağmen talihsiz adamdan henüz bir iz bulunamadı. Gecenin karanlığında umutla sürdürülen arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden hız verilecek. Şahsın Çaybaşıyeniköy Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.