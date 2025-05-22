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Sır dolu kayboluş: Telefonu kıyıda cüzdanı nehirde bulundu

Sır dolu kayboluş: Telefonu kıyıda cüzdanı nehirde bulundu

08:2322/05/2025, Perşembe
IHA
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Sakarya'nın Erenler ilçesinde gece saatlerinde sır dolu kayıp olayı yaşandı. Görgü tanıkları, Sakarya Nehri'nde çırpınan bir adam gördüklerini söyledi. Olay yerine gelen ekipler, karada bir cep telefonu, nehir içinde ise cüzdan buldu.

Küpçüler Mahallesi'nde meydana gelen olayda alınan bilgiye göre, saat 22.10 sularında "suda birinin çırpındığı" yönünde ihbar geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı aramada kıyıda bir cep telefonu, nehir içinde ise kimlik olan bir cüzdan bulundu.

B.T.'nin (35) suya düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, fener ve spot ışıklarıyla karadan karış karış arama yaptı. Yapılan tüm aramalara rağmen talihsiz adamdan henüz bir iz bulunamadı. Gecenin karanlığında umutla sürdürülen arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden hız verilecek. Şahsın Çaybaşıyeniköy Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

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