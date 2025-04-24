SOLOTÜRK gökyüzünü süsledi: Çanakkale savaşının 110. yılı anıldı

Çanakkale Kara Savaşları'nın 110'uncu yılı dolayısıyla Türkiye'nin yanı sıra çok sayıda ülke temsilcilerinin katılımıyla Şehitler Abidesi'nde anma töreni düzenlendi. Törende, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Şehitler abidesinde uluslararası katılımla anma
Çanakkale Kara Savaşları’nın 110’uncu yılı dolayısıyla, Şehitler Abidesi’nde anlamlı bir tören düzenlendi.
Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşen törene çok sayıda ülkenin temsilcileri, üst düzey yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte, savaşta hayatını kaybeden askerler anılırken barış ve dostluk mesajları verildi.
SOLOTÜRK'ten anlamlı uçuş gösterisi
Anma töreninin en dikkat çekici anlarından biri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK’ün gerçekleştirdiği gösteri uçuşu oldu.
Gökyüzünde sergilenen manevralar, izleyenler tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi ve alkış aldı.