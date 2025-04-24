Sulama kanalınca acı ölüm: 13 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Kanalda yüksek olan su seviyesinin düşmesiyle Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma, Polis Su Altı Arama ve Kurtarma ile İHH ekipleri kanala girerek Glavuz'u aradı.

Ekipler, bisikletinin bulunduğu yerden yaklaşık 1 kilometre ilerde Glavuz'un cansız bedenine ulaştı.