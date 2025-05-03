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Sulama kanalında can pazarı: Hareketsiz duran kişiyi çevredekiler kurtardı, durumu ağır

Sulama kanalında can pazarı: Hareketsiz duran kişiyi çevredekiler kurtardı, durumu ağır

21:513/05/2025, Cumartesi
G: 3/05/2025, Cumartesi
DHA
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Adana'da sulama kanalında hareketsiz duran Ertuğrul Uluman (54), çevredekiler tarafından kurtarıldı. Durumu ağır olan Uluman, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde bulunan sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, Ertuğrul Uluman'ın sulama kanalında hareketsiz şekilde sürüklendiğini görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bu sırada vatandaşlar, ekipler olay yerine ulaşmadan Uluman'ı kendi imkanlarıyla sudan çıkardı. 

Sağlık ekiplerine teslim edilen Uluman, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.  Tedaviye alınan Uluman'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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