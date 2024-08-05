Sular çekildi tarih gün yüzüne çıktı: Selçuklu döneminin en eski eserlerinden

Ülkemizde ve Konya genelinde etkili olan kuraklık baraj seviyelerinde ciddi düşüşe neden oldu. Konya’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardan biri Altınapa da bu barajlardan. Altınapa Barajı’nda geçtiğimiz yıllarda da yaşanan çekilmelerden dolayı 823 yıllık tarihi Selçuklu hanı yeniden gün yüzüne çıktı.