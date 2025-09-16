Yeni Şafak
Sultanlar'ı kabul etti: Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı

20:0716/09/2025, Salı
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland'ın başkenti Bangkok'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.




Erdoğan’a takım kaptanlarından Eda Erdem, forma hediye etti. 

 Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da yer aldı.

