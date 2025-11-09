Tarihi Konut Projesinde başvurular yarın başlıyor: Kimler, hangi şartlarda başvurabilecek? İşte 500 bin sosyal konut rehberi

Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı sosyal konut hamlesi için düğmeye basıldı. 81 ilde toplam 500 bin konut inşa edilecek ve dar gelirli vatandaşlar, uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla ev sahibi olma imkânı yakalayacak. Milyonların heyecanla beklediği projede başvurular yarın başlıyor. Peki kimler, hangi şartlarda başvuruda bulunabilecek? Kuralar ne zaman çekilecek, ev teslimleri ne zaman yapılacak? İşte “Yüzyılın Konut Projesi” ile ilgili tüm ayrıntılar...
1- Kimler başvuru yapabilir?
Sosyal konut projesine herkes başvuru yapamayacak. Başvuruda bulunmak için belirli kriterler aranıyor:
18 yaşını doldurmuş ve en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler başvuru yapabilecek. Başvuru sahibinin, eşinin veya çocuklarının üzerine kayıtlı bir konut bulunmaması gerekiyor. Ayrıca proje 24 Ekim’de duyurulduğu için bu tarih esas alınacak; bu tarihten sonra yapılan tapu devirleri dikkate alınmayacak.
Daha önce TOKİ’den konut satın alan ya da hak sahibi olmuş kişiler başvuru yapamayacak. Üst gelir grubuna mensup vatandaşlar da kuraya dahil olamayacak. İstanbul’da hane gelirinin en fazla 145 bin TL, diğer illerde ise 127 bin TL olması şartı aranacak. Gelir için alt sınır bulunmuyor; hiçbir geliri olmayanlar da başvurabilecek.
Başvuru yapılacak il veya ilçede, adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre son bir yıldır ikamet ediyor olma şartı aranacak. Emekliler ve deprem bölgesi illerinde ise en az bir yıl ikamet veya nüfusa kayıtlı olma şartı yeterli olacak. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ise başvuru yapamayacak.
Dikkat edilmesi gerekenler:
Bir hane halkı adına yalnızca bir başvuru yapılabilecek. Birden fazla başvuru yapılırsa, ikinci başvuru geçersiz sayılacak. Aynı kişi birden fazla kategoriye başvuramayacak.
Üzerinde ev değil ama hissesi bulunanlar başvurabilir; ancak tapudaki hissenin değeri 1 milyon TL’yi aşmamalı. Ayrıca borç bitmeden konut satılamayacak. Başvuru sırasında konut tipi seçimi yapılamayacak; daire tipi kura ile belirlenecek.
2- Başvurular nereye ve nasıl yapılacak?
Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihleri arasında Ziraat Bankası, Halkbank, Emlak Katılım Bankası şubeleri ve e-Devlet üzerinden alınacak. Yoğunluğu önlemek amacıyla, e-Devlet üzerinden başvurular ilk beş gün boyunca TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak.
10 Kasım Pazartesi günü son hanesi “0”, salı günü “2”, çarşamba “4”, perşembe “6”, cuma ise “8” olanlar başvuru yapabilecek. 15 Kasım’dan itibaren ise sistem tüm vatandaşlara açılacak.
Başvuru ücreti 5 bin TL olarak belirlendi. e-Devlet üzerinden başvuranlar, sistemin kendilerine bildirdiği banka hesabına bu tutarı EFT, havale veya ATM ile yatıracak. Ücreti yatırmayanların başvurusu geçersiz sayılacak. Kurada hak sahibi olamayanların 5 bin TL’si iade edilecek. Şehit yakını ve terör malullerinden ise ücret alınmayacak.
3- Kura ve teslim tarihleri
Hak sahiplerinin belirleneceği kuralar 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında çekilecek. Konut inşaatlarının 2026 yılı içinde başlaması öngörülüyor. Projelerin büyüklüğüne göre değişmekle birlikte ortalama teslim süresi 1,5 ila 2,5 yıl arasında olacak. İlk teslimlerin Mart 2027’de yapılması planlanıyor.
Sosyal konut projesi kapsamında 81 ilin tamamında konut yapılacak. En fazla konut 100 bin adetle İstanbul’da inşa edilecek. İstanbul’u 30 bin 823 konutla Ankara, 21 bin 20 konutla İzmir, 17 bin 225 konutla Bursa ve 15 bin konutla Konya izleyecek.
4- Fiyatlar ve taksit seçenekleri
Kurada hak sahibi olanlar TOKİ ile sözleşme imzaladıktan sonra ödemelere başlayacak. Yüzde 10 peşinat alınacak ve 20 yıl vadeyle ödeme yapılabilecek.
Taksitler yılda iki kez, memur maaş artış oranı kadar güncellenecek; ancak bu oran TOKİ tarafından daha düşük tutulabilecek.
İstanbul için fiyat ve taksitler:
55 m² (1+1) daire: 1 milyon 950 bin TL – 7.313 TL taksit
65 m² (2+1) daire: 2 milyon 450 bin TL – 9.188 TL taksit
80 m² (2+1) daire: 2 milyon 950 bin TL – 11.063 TL taksit
Anadolu illeri için fiyat ve taksitler:
55 m² (1+1) daire: 1 milyon 800 bin TL – 6.750 TL taksit
65 m² (2+1) daire: 2 milyon 200 bin TL – 8.250 TL taksit
80 m² (2+1) daire: 2 milyon 650 bin TL – 9.938 TL taksit
5- Özel kontenjanlar kimlere ayrıldı?
Projede bazı gruplar için özel kontenjanlar ayrıldı. Buna göre;
Engelliler için %5,
Şehit yakını ve gaziler için %5,
Üç ve daha fazla çocuğu olan aileler için %10,
Gençler için %20,
Emekliler için %20 oranında kontenjan sağlanacak.
18-30 yaş arası vatandaşlar “gençler” kategorisinde başvurabilecek. Ancak yaş sınırı tek başına yeterli değil. Başvuru sahibinin, eşinin veya ailesinin üzerine kayıtlı bağımsız konut bulunmaması ve daha önce TOKİ sözleşmesi yapmamış olması gerekiyor.
Üç ve üzeri çocuklu aileler için başvuruda, 19 Aralık 2007 sonrasında doğmuş ve 18 yaşını doldurmamış üç çocuk şartı aranacak.
1005 sayılı Kanun kapsamında Kore ve Kıbrıs gazisi olduğunu belgeleyenler başvuru yapabilecek. Ancak gazi eşleri ve çocukları bu kategoriden faydalanamayacak.
Şehit aileleri kategorisinde ise gelir ve konut sahibi olmama şartı aranmayacak. Başvuru döneminden geriye doğru en az üç yıldır başvuru yapılan ilde ikamet edildiğini belgelemek gerekecek.
Engelli kategorisinde başvuru yapabilmek için en az yüzde 40 oranında engellilik raporu şartı bulunuyor. Ancak engellinin ailesi bu kategori üzerinden başvuruda bulunamayacak.