Tarihi Konut Projesinde başvurular yarın başlıyor: Kimler, hangi şartlarda başvurabilecek? İşte 500 bin sosyal konut rehberi

Daha önce TOKİ’den konut satın alan ya da hak sahibi olmuş kişiler başvuru yapamayacak. Üst gelir grubuna mensup vatandaşlar da kuraya dahil olamayacak. İstanbul’da hane gelirinin en fazla 145 bin TL, diğer illerde ise 127 bin TL olması şartı aranacak. Gelir için alt sınır bulunmuyor; hiçbir geliri olmayanlar da başvurabilecek.





Başvuru yapılacak il veya ilçede, adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre son bir yıldır ikamet ediyor olma şartı aranacak. Emekliler ve deprem bölgesi illerinde ise en az bir yıl ikamet veya nüfusa kayıtlı olma şartı yeterli olacak. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ise başvuru yapamayacak.