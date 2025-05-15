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Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar sonrası sahil kırmızı yosunlarla kaplandı

Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar sonrası sahil kırmızı yosunlarla kaplandı

13:4615/05/2025, Perşembe
DHA
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kuvvetli rüzgar sonrası sahil kesimi kırmızı yosunlarla kaplandı. Yosunlar nedeniyle çevreye kötü koku yayılırken, Tekirdağlı balıkçılar zaman zaman bu durumun yaşandığını belirtti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgarın ardından ilçe sahilinin bir kısmı kırmızı yosunlarla kaplandı.


Yosunlar nedeniyle çevreye kötü koku yayılırken, Tekirdağlı balıkçılar zaman zaman bu durumun yaşandığını belirtti.


Kuvvetli rüzgar nedeniyle deniz dibinden kopan yosunların sahile sürüklendiği belirtildi. 

#Tekirdağ
#kırmızı yosun
#Süleymanpaşa
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