Özellikle deprem gibi olağanüstü durumlarda mobil şebekelerin yetersiz kalması, vatandaşların tepkisine neden olurken bu soruna çözüm üretmek amacıyla ülke genelinde kapsamlı bir saha ölçüm ağı kurma çalışmaları başlatan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) düğmeye bastı. Buna göre; mobil haberleşme hizmetlerinin kalitesini artırmak için yeni bir adım atılacak.
BTK ŞEBEKE SORUNU İÇİN DÜĞMEYE BASTI
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), mobil haberleşme şebekelerinde kapsama alanını genişletmek ve hizmet kalitesini iyileştirmek amacıyla geniş çaplı bir saha ölçüm sistemi kurma sürecine giriyor.
Bu sayede, şebeke sorunu yaşanan noktalar net biçimde tespit edilecek. Operatörler, hizmet verdikleri bölgelerdeki performanslarına göre değerlendirilecek ve eksik kalanlara cezai yaptırımlar uygulanabilecek.
Sabah’ta yer alan habere göre; Yeni uygulama yalnızca şehir merkezleriyle sınırlı kalmayacak. Kırsal bölgeler, tarihi ören yerleri, sanayi bölgeleri, karayolları, demiryolları ve tüneller gibi farklı alanlarda da ölçümler gerçekleştirilecek. Toplanan veriler doğrultusunda operatörlerin gerçek zamanlı performansı analiz edilecek.
BTK, vatandaşlardan gelen çekim gücü şikayetlerini dikkate alarak bu konuda hızlıca aksiyon aldı. Kurum, hazırladığı yönetmelik taslağıyla özel şirketlere de mobil haberleşme şebekelerinde ölçüm yapabilme yetkisi verecek.
Bu yetkiyi almak isteyen firmalar, BTK’ya başvuruda bulunarak gerekli şartları yerine getirmek zorunda olacak.
Başvuruda bulunacak şirketlerin, tüm mobil operatörlerin hizmet kalitesini eş zamanlı karşılaştırabilecek donanıma sahip olması gerekecek. Ayrıca hız testi yapabilen, yeni nesil teknolojilerle uyumlu mobil cihazların da envanterde yer alması zorunlu olacak. Şartları karşılayan firmalara 5 yıl geçerli yetki belgesi verilecek. BTK, bu alanda görev alacak personeli eğitecek ve başarılı olanlara sertifika sunacak.
Saha testleri, hem sabit hem de hareketli araçlarla gerçekleştirilecek. Araçlarla yapılacak ölçümlerde hız sınırları, şehir içinde 20-50 km/saat, şehirler arası yollarda ise 80-120 km/saat aralığında olacak. Bu ölçümler sırasında mobil cihazların çekim gücü kontrol edilecek.
BTK, hizmet kalitesini sağlayamayan operatörlere karşı vatandaşın hakkını savunacak. Telefonun çekmemesi nedeniyle yaşanan mağduriyetlerde, ilgili firmalara bir önceki yılki satış gelirlerinin binde 2’si oranında para cezası uygulanabilecek.
Ayrıca ölçüm faaliyetinde hata yaptığı belirlenen şirketler, yetki belgesi bedelinin 20 katı kadar ceza ile karşı karşıya kalabilecek.