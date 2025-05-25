Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Türkiye
“Telefon çekmiyor” dönemi bitiyor: BTK’dan kapsamlı şebeke hamlesi

“Telefon çekmiyor” dönemi bitiyor: BTK’dan kapsamlı şebeke hamlesi

09:4925/05/2025, Pazar
G: 25/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>Mobil şebekelerin yetersizliği özellikle afet anlarında büyük mağduriyete neden olurken bu kapsamda harekete geçen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), hem kapsama alanını hem de hizmet kalitesini artırmayı amaçlayan yeni bir saha ölçüm ağı kuruyor. Kent merkezlerinden kırsal alanlara, tünellerden demiryollarına kadar pek çok noktada yapılacak ölçümlerle gerçek zamanlı veri elde edilecek. Böylece vatandaşlardan gelen “telefon çekmiyor” şikayetlerine yerinde müdahale edilecek. Ayrıca yetersiz hizmet sunan operatörler para cezasıyla karşı karşıya kalacak.</p>
Mobil şebekelerin yetersizliği özellikle afet anlarında büyük mağduriyete neden olurken bu kapsamda harekete geçen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), hem kapsama alanını hem de hizmet kalitesini artırmayı amaçlayan yeni bir saha ölçüm ağı kuruyor. Kent merkezlerinden kırsal alanlara, tünellerden demiryollarına kadar pek çok noktada yapılacak ölçümlerle gerçek zamanlı veri elde edilecek. Böylece vatandaşlardan gelen “telefon çekmiyor” şikayetlerine yerinde müdahale edilecek. Ayrıca yetersiz hizmet sunan operatörler para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Özellikle deprem gibi olağanüstü durumlarda mobil şebekelerin yetersiz kalması, vatandaşların tepkisine neden olurken bu soruna çözüm üretmek amacıyla ülke genelinde kapsamlı bir saha ölçüm ağı kurma çalışmaları başlatan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) düğmeye bastı. Buna göre; mobil haberleşme hizmetlerinin kalitesini artırmak için yeni bir adım atılacak.

BTK ŞEBEKE SORUNU İÇİN DÜĞMEYE BASTI


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), mobil haberleşme şebekelerinde kapsama alanını genişletmek ve hizmet kalitesini iyileştirmek amacıyla geniş çaplı bir saha ölçüm sistemi kurma sürecine giriyor.

 Bu sayede, şebeke sorunu yaşanan noktalar net biçimde tespit edilecek. Operatörler, hizmet verdikleri bölgelerdeki performanslarına göre değerlendirilecek ve eksik kalanlara cezai yaptırımlar uygulanabilecek.

Sabah’ta yer alan habere göre; Yeni uygulama yalnızca şehir merkezleriyle sınırlı kalmayacak. Kırsal bölgeler, tarihi ören yerleri, sanayi bölgeleri, karayolları, demiryolları ve tüneller gibi farklı alanlarda da ölçümler gerçekleştirilecek. Toplanan veriler doğrultusunda operatörlerin gerçek zamanlı performansı analiz edilecek.

BTK, vatandaşlardan gelen çekim gücü şikayetlerini dikkate alarak bu konuda hızlıca aksiyon aldı. Kurum, hazırladığı yönetmelik taslağıyla özel şirketlere de mobil haberleşme şebekelerinde ölçüm yapabilme yetkisi verecek.

Bu yetkiyi almak isteyen firmalar, BTK’ya başvuruda bulunarak gerekli şartları yerine getirmek zorunda olacak.

Başvuruda bulunacak şirketlerin, tüm mobil operatörlerin hizmet kalitesini eş zamanlı karşılaştırabilecek donanıma sahip olması gerekecek. Ayrıca hız testi yapabilen, yeni nesil teknolojilerle uyumlu mobil cihazların da envanterde yer alması zorunlu olacak. Şartları karşılayan firmalara 5 yıl geçerli yetki belgesi verilecek. BTK, bu alanda görev alacak personeli eğitecek ve başarılı olanlara sertifika sunacak.

Saha testleri, hem sabit hem de hareketli araçlarla gerçekleştirilecek. Araçlarla yapılacak ölçümlerde hız sınırları, şehir içinde 20-50 km/saat, şehirler arası yollarda ise 80-120 km/saat aralığında olacak. Bu ölçümler sırasında mobil cihazların çekim gücü kontrol edilecek.

BTK, hizmet kalitesini sağlayamayan operatörlere karşı vatandaşın hakkını savunacak. Telefonun çekmemesi nedeniyle yaşanan mağduriyetlerde, ilgili firmalara bir önceki yılki satış gelirlerinin binde 2’si oranında para cezası uygulanabilecek.

Ayrıca ölçüm faaliyetinde hata yaptığı belirlenen şirketler, yetki belgesi bedelinin 20 katı kadar ceza ile karşı karşıya kalabilecek.

#telefon
#operatörler
#BTK
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gassal 2. sezon oyuncu kadrosuna kimler katıldı? TRT Tabii Gassal dizisi yeni sezon kaç bölümden oluşuyor?