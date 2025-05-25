Mobil şebekelerin yetersizliği özellikle afet anlarında büyük mağduriyete neden olurken bu kapsamda harekete geçen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), hem kapsama alanını hem de hizmet kalitesini artırmayı amaçlayan yeni bir saha ölçüm ağı kuruyor. Kent merkezlerinden kırsal alanlara, tünellerden demiryollarına kadar pek çok noktada yapılacak ölçümlerle gerçek zamanlı veri elde edilecek. Böylece vatandaşlardan gelen “telefon çekmiyor” şikayetlerine yerinde müdahale edilecek. Ayrıca yetersiz hizmet sunan operatörler para cezasıyla karşı karşıya kalacak.