Terör örgütü PKK'nın fesih kararı dünya basınında: Tarihsel dönüm noktası, 40 yıldır süren silahlı çatışmayı sonlandırma kararı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 15 Ekim'deki partisinin grup toplantısında da terörün bitirilme çağrısı ile başlayan ve 8 ay süren Terörsüz Türkiye süreci başarıyla nihayete erdirildi. Önce DEM Parti terör örgütü PKK'nın, 5-7 Mayıs'ta kongresini topladığını ve İmralı'nın çağrısı doğrultusunda kararlar alındığını duyurdu. Ardından PKK'nın fesih kararı aldığı ve silah bırakacağı açıklandı. Terör örgütü PKK'nın kendini feshetme kararı dünya basınında geniş yankı buldu. İşte Uluslararası basında Terör örgütü PKK'nın fesih kararı.
Terör örgütü PKK’nın kendini feshedeceğini açıklaması, uluslararası medyada büyük ses getirdi. Yabancı haber ajansları, bu adımın bölgeye kalıcı barış getirme potansiyeline işaret ederken, kararın tarihi bir eşik olduğuna dikkat çekti. ABD ve Avrupa Birliği’nin uzun süredir PKK’yı terör örgütü olarak tanıdığı hatırlatılan haberlerde, sürecin barış ve istikrar açısından kritik olduğu vurgulandı.
Dünya medyası, örgütün onlarca yıldır sürdürdüğü silahlı faaliyetlerine son vereceğini belirtti. Bazı yayın organları, bu gelişmenin Türkiye ile bölgedeki güvenlik dinamikleri açısından önemli sonuçlar doğurabileceğine işaret etti.
Öte yandan, dış basında yer alan haberlerde, "militan terör örgütü" şeklinde nitelendirilen PKK’nın aldığı kararın uygulama detaylarının henüz netleşmediği ifade edildi. Sürecin nasıl şekilleneceği konusunda belirsizlikler sürerken, uluslararası kamuoyu gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyor.
DW: PKK DAĞILMA KARARI ALDI
Alman Deutsche Welle (DW), PKK'nın, Türkiye ile 40 yıldır süren silahlı çatışmanın ardından faaliyetlerine son verme kararı aldığını duyurdu.
DW'ye göre, örgütün 12. Kongresi'nde alınan kararla, PKK'nın örgütsel yapısının dağıtılması ve silahlı mücadele yöntemine son verilmesi planlanıyor.
THE NEW YORK TIMES
PKK için terör örgütü ifadesi kullanmayan ABD'li The New York Times (NYT) gazetesi gelişmeyi 'Kürdistan Partisi, on yıllardır Türkiye'ye karşı savaşan isyancı bir grup, silahlarını bırakacağını ve çatışmaya son vereceğini söyledi' ifadeleriyle verdi.
SKYNEWS: MİLİTAN ÖRGÜT PKK 40 YILIN ARDINDAN DAĞILDIĞINI DUYURDU
İngiliz SkyNews'ün haberinde ise PKK'nın fesih kararından sadece Türkiye'nin değil, Suriye'nin de etkileneceği belirtildi. Skynews, PKK'nın başlattığı saldırılarla bugüne kadar 40 bin kişinin yaşamını yitirdiğini ifade ederken, örgütün PKK adıyla yürüttüğü bütün faaliyetlerini bitireceği bilgisini verdi.
Terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla PKK'nın dağılma kararı aldığını söyleyen SkyNews, şu ifadeleri kullandı:
"PKK, Türkiye ile 40 yıldır süren silahlı çatışmayı sonlandırma kararı aldığını duyurdu. Örgüt, Kuzey Irak'ta düzenlediği kongrenin ardından yayımlanan bildirgede dağılma ve silah bırakma sürecine girdiğini açıkladı. Karar, bölgede sadece Türkiye ile ilişkileri değil, aynı zamanda Suriye'deki dengeleri de etkileyecek nitelikte. PKK'nin 1984'te başlattığı ve Türkiye ile Suriye, Irak ve İran'ın bazı bölgelerini kapsayan saldırılarda bugüne kadar 40 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Örgüt, Türkiye ve birçok Batılı ülke tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor."
CNN INTERNATIONAL
'PKK militanları Türkiye ile onlarca yıl süren çatışmanın ardından dağılma kararı aldı'
FRANCE24: PKK SİLAH BIRAKTIĞINI AÇIKLADI
France24'ün haberinde ise örgütün Türkiye ile 40 yıldır süren saldırılarını sonlandırma kararı aldığını duyurdu. Haberde, kararın yeni bir barış sürecinin başlangıcı olduğu belirtildi.
Bu gelişmenin bölge için "önemli" bir adım olduğunu vurgulayan France24, şunları kaydetti:
"PKK, bu kararı, geçtiğimiz hafta Kuzey Irak'ta düzenlenen 12. Kongre'nin ardından geldi. Örgütün yayımladığı bildiride, "PKK'nin örgütsel yapısının dağıtılması ve silahlı mücadele yöntemine son verilmesi kararlaştırıldı" ifadeleri kullanıldı.
Bu gelişme, bölgede uzun yıllardır devam eden çatışmaların sona ermesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor."
AL ARABIYA: SİLAH BIRAKMA KARARI BÖLGEDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLATABİLİR
Suudi Arabistanlı haber sitesi Al Arabiya ise PKK'nın fesih kararına ilişkin yayımladığı analizde, kararın bölgesel etkilerinin "geniş kapsamlı olacağı" görüşüne yer verdi. Özellikle Suriye'deki dengelerin PKK'nın fesih kararıyla değişebileceğini bildiren Al Arabiya, bölgedeki siyasetin ve "güvenlik kurgusunun" PKK'nın çözülmesiyle yeniden şekilleneceğini iddia etti.
NEWS AZ: PKK DAĞILMA SÜRECİNİ İLAN ETTİ
News AZ ise PKK'nın bu hafta düzenlediği kongrede aldığı kararı resmen duyurduğunu haberleştirdi. Azerbaycanlı yayın kanalında yer alan haberde ise, örgütün bugün yaptığı açıklamada silahlı saldırıları sonlandırma ve dağılma kararı aldığı bildirildi.
News AZ, PKK'nın cumartesi günü Öcalan'ın talimatlarını görüşmek üzere bir kongre düzenlediğini ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:
"5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen kongrede alınan kararla, Türkiye, AB ve ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı PKK'nin resmen faaliyetlerini durdurduğu ve silahlı mücadeleye son verdiği açıklandı. İmralı Cezaevi'nde 1999'dan bu yana müebbet hapis cezası çeken terör örgütü elebaşı Öcalan'ın çağrısı, örgütün Türkiye'yle on yıllardır süren çatışmasında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor."
Bu gelişmenin, PKK'nin Kuzey Irak'ta düzenlediği parti kongresinden kısa süre sonra yaşandığını söyleyen El Cezire ise kararın çatışmaları bitirmeyi hedefleyen yeni bir barış sürecinin başlatılması için planlandığını aktardı. Gazete, fesih kararının, bölgedeki şiddet döngüsünü sona erdirme potansiyeli taşıdığının altını çizdi.
Haberde, uzmanların PKK'nın fesih kararıyla bölgede kalıcı bir barışın sağlanması yönünde önemli bir fırsat oluşabileceği görüşlerine yer verildi.