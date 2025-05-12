Terör örgütü PKK'nın fesih kararı dünya basınında: Tarihsel dönüm noktası, 40 yıldır süren silahlı çatışmayı sonlandırma kararı

SKYNEWS: MİLİTAN ÖRGÜT PKK 40 YILIN ARDINDAN DAĞILDIĞINI DUYURDU





İngiliz SkyNews'ün haberinde ise PKK'nın fesih kararından sadece Türkiye'nin değil, Suriye'nin de etkileneceği belirtildi. Skynews, PKK'nın başlattığı saldırılarla bugüne kadar 40 bin kişinin yaşamını yitirdiğini ifade ederken, örgütün PKK adıyla yürüttüğü bütün faaliyetlerini bitireceği bilgisini verdi.





Terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla PKK'nın dağılma kararı aldığını söyleyen SkyNews, şu ifadeleri kullandı:





"PKK, Türkiye ile 40 yıldır süren silahlı çatışmayı sonlandırma kararı aldığını duyurdu. Örgüt, Kuzey Irak'ta düzenlediği kongrenin ardından yayımlanan bildirgede dağılma ve silah bırakma sürecine girdiğini açıkladı. Karar, bölgede sadece Türkiye ile ilişkileri değil, aynı zamanda Suriye'deki dengeleri de etkileyecek nitelikte. PKK'nin 1984'te başlattığı ve Türkiye ile Suriye, Irak ve İran'ın bazı bölgelerini kapsayan saldırılarda bugüne kadar 40 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Örgüt, Türkiye ve birçok Batılı ülke tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor."



