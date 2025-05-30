Ticaret Bakanlığından 'emlak' ilanlarına yeni düzenleme: Evinin fiyatını artıran yandı

Yapılan bu düzenlemeyle artık sadece emlak işletmeleri değil, bu tür ilanlara konu olan taşınmazların malikleri de idari yaptırımlar uygulanabileceği belirtilerek, anılan mevzuat değişikliği ile emlak sektöründe fırsatçılığa ve manipülatif fiyat hareketlerine karşı çok yönlü bir mücadele imkanı sağlanacak. Ticaret Bakanlığı, vatandaşların menfaatlerinin korunması ve emlak sektöründe şeffaf ve dengeli bir piyasa yapısının tesisi için gerekli tüm tedbirlerin alınmaya devam edileceğini vurguladı.