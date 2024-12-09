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Tip-1 diyabet hastalarına müjde: Geri ödeme listesine alındı

Tip-1 diyabet hastalarına müjde: Geri ödeme listesine alındı

20:259/12/2024, Pazartesi
G: 9/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında, Tip-1 Diyabet hastası çocuklara ve ailelerine müjde verdi. Peki Tip-1 diyabet hastalarının cilt altı glikoz cihazı ücretsiz mi oldu? SGK, Tip-1 izlem cihazı paralarını ödeyecek mi? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında, "Bir diğer güzel haberimiz, bu çok önemli." diyerek Tip-1 diyabet hastası çocuklar ve ailelerine seslendi.

Erdoğan, sensörlü cilt altı glikoz izlem cihazlarını SGK'nın geri ödeme listesine aldığını müjdeledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:


"Daha önce bilindiği gibi diyabet hastalarımız glikoz takibi için gerekli cihazlar geri ödeme kapsamındaydı."

"Buna ilave olarak artık 18 yaş altındaki tip-1 diyabet hastası evlatlarımız için sensörlü cilt altı glikoz izlem cihazlarını Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından geri ödeme kapsamına alıyoruz."

"Acil şifa dileklerimle evlatlarımıza ve ailelerine hayırlı olsun diyorum."

Tip-1 diyabet nedir? Neden çok önemli?


  • Tip-1 diyabet, genellikle çocukluk çağında ortaya çıkan ve pankreasın yeterli insülin üretememesiyle karakterize bir hastalıktır.

  • Kan şekeri seviyelerini kontrol etmek için düzenli insülin tedavisi gerektirir.

  • Erken teşhis, komplikasyonları önlemede hayati önem taşır.

  • Aşırı susama, sık idrara çıkma, yorgunluk ve kilo kaybı gibi belirtiler görüldüğünde mutlaka bir doktora başvurulmalıdır.

  • Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve kan şekeri takibi, tedavi sürecinin temel taşlarını oluşturur.

  • Ailelerin bilinçlenmesi, çocukların sağlıklı bir yaşam sürdürmesinde kritiktir.
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#Recep Tayyip Erdoğan
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