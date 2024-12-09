Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında, Tip-1 Diyabet hastası çocuklara ve ailelerine müjde verdi. Peki Tip-1 diyabet hastalarının cilt altı glikoz cihazı ücretsiz mi oldu? SGK, Tip-1 izlem cihazı paralarını ödeyecek mi? İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında, "Bir diğer güzel haberimiz, bu çok önemli." diyerek Tip-1 diyabet hastası çocuklar ve ailelerine seslendi.
Erdoğan, sensörlü cilt altı glikoz izlem cihazlarını SGK'nın geri ödeme listesine aldığını müjdeledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:
"Daha önce bilindiği gibi diyabet hastalarımız glikoz takibi için gerekli cihazlar geri ödeme kapsamındaydı."
"Buna ilave olarak artık 18 yaş altındaki tip-1 diyabet hastası evlatlarımız için sensörlü cilt altı glikoz izlem cihazlarını Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından geri ödeme kapsamına alıyoruz."
"Acil şifa dileklerimle evlatlarımıza ve ailelerine hayırlı olsun diyorum."
Tip-1 diyabet nedir? Neden çok önemli?
- Tip-1 diyabet, genellikle çocukluk çağında ortaya çıkan ve pankreasın yeterli insülin üretememesiyle karakterize bir hastalıktır.
- Kan şekeri seviyelerini kontrol etmek için düzenli insülin tedavisi gerektirir.
- Erken teşhis, komplikasyonları önlemede hayati önem taşır.
- Aşırı susama, sık idrara çıkma, yorgunluk ve kilo kaybı gibi belirtiler görüldüğünde mutlaka bir doktora başvurulmalıdır.
- Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve kan şekeri takibi, tedavi sürecinin temel taşlarını oluşturur.
- Ailelerin bilinçlenmesi, çocukların sağlıklı bir yaşam sürdürmesinde kritiktir.