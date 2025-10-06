TOKİ tarafından depremzedeler için yapılan konutların yolunu CHP'li Adana Belediyesi tamamlamadı: Vatandaş yol kesip yardım istedi

Adana’da TOKİ tarafından yaptırılan 820 dairelik konutlara kısa sürede yerleşen depremzedeler, belediye tarafından bir türlü yol yapılmadığı için çile çektiklerini söyledi.
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen çifte depremde Adana’da 13 bina yıkılmış, 418 vatandaş da hayatını kaybetmişti. Binlerce bina ağır hasar aldığı için depremden sonra tek tek yıkılmıştı. Bu nedenle TOKİ depremzedeler için konut hamlesine başladı.
Depremden sadece bir yıl sonra vatandaşlar merkez Sarıçam ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi’nde yapılan konutlarayerleşti.
Ancak depremin üzerinden 2,5 yıldan fazla geçmesine rağmen Adana Büyükşehir Belediyesi vatandaşların evine gidebilmesi için yol yapamadı. Bu nedenle vatandaşlar tali yolu kesip eylem yaptı.
Trafik akışını durduran vatandaşlar bir an önce yol yapılmasını istedi.