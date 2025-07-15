Toros Dağları eteklerindeki Berçin Yaylası doğaseverlerin yeni gözdesi oldu

Yaylanın doğası, suyu ve havası ile harika bir yer olduğunu belirten Aslan, "Burası, sonradan keşfettiğimiz ancak sürekli geldiğimiz, şehirden kaçış noktası olarak kullandığımız bir yer. Tomarza'nın güneyinde bulunan Berçin Yaylası'nın hemen girişinde Kızılgöl, yanında 3 bin metre yüksekliğindeki Beydağı var. Doğası, florası, faunası oldukça farklı. İnsanların şehirde göremediği çok çeşitli bitkiler var. Burada stresten uzakta dinleniyoruz. Oksijen oranı çok yüksek ve gürültü yok. Burada her şeyden uzak ayrı bir dünyada gibiyiz. Şehirde göremediğimiz yıldızları gece burada görüyoruz." diye konuştu.