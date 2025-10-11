Yeni Şafak
Trafikte tartıştığı kadınların otomobilini yumrukladı

00:4811/10/2025, Cumartesi
IHA
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs, trafikte tartıştığı kadınlara hakaret ettikten sonra aracından inerek, kadınların bulunduğu otomobile saldırdı. Şahsın aracından inerek, otomobilin camlarını yumrukladığı anlar anbean cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Gülük Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı’nda meydana gelen olayda, trafikte ilerleyen 2 kadın ile bir otomobil sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

Kadınlara hakaret eden şahıs, kendisinin cep telefonu tarafından çekildiğini anlayınca hakaretlerine devam etti.

Yol üzerinde duran şahıs, kadınların bulunduğu otomobile yönelerek, camlarını yumrukladı.

Olay anı anbean cep telefonu görüntülerine yansıdı.


#Kayseri
#Trafik
#Maganda
