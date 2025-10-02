Tüm Türkiye Sumud için meydanlarda: Yurdun dört bir yanında gösteriler düzenleniyor

İşgalci siyonist rejimin, Gazze'deki ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak isteyen Küresel Sumud Filosu'na saldırı başlatması üzerine Türkiye'nin birçok şehrinde protesto gösterileri düzenlendi.
İsrail'in, insani yardım ulaştırmak için Gazze'ye yol alan Küresel Sumud Filosu'na saldırısı ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto edildi.
İzmir'de toplanan çok sayıda kişi, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırılara tepki gösterildi.
Erzurum'da, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırılara tepki gösterildi.
İsrail'in Sumud Filosu'na müdahalesine tepki gösteren bir çok kişi, destek için ABD ve İsrail Konsoloslukları önünde toplandı.
Zonguldak'ta, Gazze’ye yardım götüren Sumud Filosu’na İsrail’in müdahale etmesi sivil toplum kuruluşları tarafından protesto edildi.
Erzincan'da, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırılara tepki gösterildi.
Gaziantep'te demokrasi meydanında toplanan vatandaşlar, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını protesto etti.
Afyonkarahisar'da toplanan çok sayıda kişi, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırılara tepki gösterildi.
Mersin'deİsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırıya tepki gösterildi. Kültür Park'taki 3 Ocak Atatürk Meydanı önünde toplanan grup, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı, attıkları sloganlarla İsrail'e tepki gösterdi.
Bolu'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki gösterildi.
Sakarya'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki gösterildi.
Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırılara tepki gösterdi. Vatandaşlar Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.
Hatay'da, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırıya tepki gösterildi. İskenderun ilçesi Savaş Mahallesi'nde toplanan grup, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı, İsrail'e tepki gösterdi.
Giresun'da sivil toplum kuruluşlarınca Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırılara tepki gösterildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Kıbrıs Filistin İnisiyatifi, başkent Lefkoşa'da, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını protesto etti.
Uşak'ta toplanan çok sayıda kişi, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırılara tepki gösterdi.
Burdur'da, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısı protesto edildi.
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısı Bayburt'ta protesto edildi. Sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde vatandaşlar, Saat Kulesi Meydanı'nda bir araya geldi.
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısı Bingöl'de protesto edildi. Sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde vatandaşlar, Türk Telekom Kavşağı'nda bir araya geldi.
Artvin'de de İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye ulaşmasını engellemek için yaptığı saldırı protesto edildi. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Artvin Şube Başkanlığı'nın sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı çağrı üzere bir grup vatandaş, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla Halitpaşa Meydanı'nda toplandı.
Kayseri’de vatandaşlar İsrail ordusunun Filistin’e yardım götüren Sumud Filosu’na müdahalesine tepki gösterdi. Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan vatandaşlar İsrail aleyhine slogan attı.
Nevşehir'de, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırılara tepki gösterildi.