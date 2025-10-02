Tüm Türkiye Sumud için meydanlarda: Yurdun dört bir yanında gösteriler düzenleniyor

Artvin'de de İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye ulaşmasını engellemek için yaptığı saldırı protesto edildi. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Artvin Şube Başkanlığı'nın sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı çağrı üzere bir grup vatandaş, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla Halitpaşa Meydanı'nda toplandı.







