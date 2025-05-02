Türk mühendisliğinin gururu: Türkiye'nin ilk yerli cep denizaltısı Curiosus-2 Bodrum'da sergileniyor

1995 yılında Türk mühendisi Erkan Ayral tarafından Bodrum’da üretilen Türkiye’nin ilk yerli sivil cep denizaltısı Curiosus-2, Bodrum Deniz Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. 400 metreye kadar dalabilen ve arama-kurtarma görevlerinde kullanılan bu özgün denizaltı, yerli teknolojiyle geliştirildi.
Türkiye’nin yerli teknolojiyle üretilmiş ilk sivil cep denizaltısı Curiosus-2, Bodrum'da sergilenmeye başlandı.
1995 yılında mühendis ve mucit Erkan Ayral tarafından inşa edilen bu yerli denizaltı, yıllarca deniz altı araştırmaları ve arama-kurtarma görevlerinde başarıyla görev yaptı.
Yerli zekânın ürünü
Tamamen Türk mühendisliğiyle Bodrum'da üretilen Curiosus-2, 4 metre 20 santim uzunluğunda ve 3 bin 55 kilo ağırlığında. 400 metre derinliğe kadar inebilen denizaltı, deprem fay hatlarından enerji boru hatlarına kadar pek çok stratejik alanda kullanıldı.
Ön kısmında bulunan özel aparatı sayesinde arama-kurtarma operasyonlarında aktif görev aldı.
Babadan oğula bir teknoloji mirası
Cep denizaltıyı müzeye bağışlayan Alp Ayral, bu teknolojik mirası yaşatmak istediklerini belirtti: “Babamın hayatı, yerli ve millî teknolojilere adanmıştı. Bu denizaltı sadece bir araç değil, Türkiye’nin kendi imkânlarıyla neler başarabileceğinin bir kanıtıdır.”
Gözler önünde sergilenecek
Curiosus-2, Bodrum Deniz Müzesi ile yapılan protokol kapsamında Tepecik Meydanı'nda halkın ziyaretine açıldı. Denizaltının yanında su altı robotları da müze içerisinde sergilenerek genç nesillere ilham olacak.
Millî teknolojiye adanmış bir ömür
Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu da duygularını şu sözlerle ifade etti: “Curiosus-2, sadece Bodrum’un değil, Türkiye’nin yerli denizcilik tarihinde bir dönüm noktası. Bu başarı, denizlerimizde ve teknolojide kendi ayaklarımız üzerinde durabileceğimizi gösteriyor.”