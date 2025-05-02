Türk mühendisliğinin gururu: Türkiye'nin ilk yerli cep denizaltısı Curiosus-2 Bodrum'da sergileniyor

Millî teknolojiye adanmış bir ömür

Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu da duygularını şu sözlerle ifade etti: “Curiosus-2, sadece Bodrum’un değil, Türkiye’nin yerli denizcilik tarihinde bir dönüm noktası. Bu başarı, denizlerimizde ve teknolojide kendi ayaklarımız üzerinde durabileceğimizi gösteriyor.”