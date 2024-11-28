Türkiye için korkutan uyarı: Japon uzman Moriwaki 'Mutlaka olacak' deyip en riskli ve en risksiz illeri tek tek açıkladı

Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Aydın'da Türkiye'nin deprem riskiyle ilgili önemli uyarılarda bulundu. Moriwaki, 'Türkiye'nin bir yerinde mutlaka deprem olacak. Herkes buna hazırlıklı olmalı' diyerek Doğu Anadolu fay hattına dikkat çekti. Japon deprem uzmanı, deprem riski taşıyan bölgeyi açıkladı.
Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Aydın’da Türkiye’nin deprem riskiyle ilgili önemli uyarılarda bulundu. "Türkiye’nin bir yerinde mutlaka deprem olacak. Herkes buna hazırlıklı olmalı" diyen Moriwaki, Doğu Anadolu fay hattına dikkat çekti. Japon deprem uzmanı, deprem riski taşıyan bölgeyi açıkladı.
"Aydınlılar tedbirli olmalı"
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Aydın'da Türkiye’nin deprem riskiyle ilgili çarpıcı uyarılarda bulundu. Japon uzman, "Türkiye’nin bir yerinde mutlaka deprem olacak. Herkes buna hazırlıklı olmalı. Bu gerçeği kabul etmeli ve buna göre hareket etmeliyiz" dedi.
Türkiye’nin 21 milyonu aşan yapı stokunun yüzde 50’sinin kaçak olduğunu belirten Moriwaki, bu durumun büyük bir risk oluşturduğunu ve deprem güvenliği için yapı denetimlerinin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini söyledi.
Adana-Kıbrıs fay hattı
Türkiye'nin deprem açısından dünyanın 17'nci riskli ülkesi olduğunu söyleyen Moriwaki, can kaybı sıralamasında ise Türkiye'nin 3'üncü sırada yer aldığına dikkat çekti. Adana'dan Kıbrıs'a uzanan fay hattının riskine işaret eden uzman, “Doğu Anadolu Fay Hattı'nın Batı kolu Adana'dan Kıbrıs'a doğru gidiyor. Bu fay hattının kırılma ihtimali yüksek” uyarısında bulundu.
Moriwaki, “Japonya'da yapı denetimleri ve teknolojik altyapı, can kaybını minimize ediyor. Türkiye'nin bu deneyimden faydalanması şart” diye konuştu.
Deprem riskinin en az olduğu il
Moriwaki, depremlere hazırlık için tatbikatların artırılması önerisinde bulunurken, Türkiye'de deprem riskinin en az olduğu ili de açıkladı.
Moriwaki, Endonezya'dan başlayan fay hattının, Çin, Hindistan ve İran üzerinden Türkiye'ye ulaştığını kaydetti. Moriwaki, Türkiye'de deprem riskinin en az olduğu kentin Kırklareli olduğunu dile getirdi.
"Ankara fay hattından uzak"
Marmara Bölgesi'nin depremlere karşı çok riskli olduğunu vurgulayan Moriwaki, "İstanbul birinci tehlike kuşağında, kıpkırmızı. Ankara fay hattından uzak, kayalık bölgede." dedi.
"Hazır olunmalı"
Depremlere karşı duyarlı ve bilinçli olunması gerektiğine dikkati çeken Moriwaki, her an deprem olacakmış gibi hazırlık yapılması gerektiğini anlattı.
"Tatbikatlar artırılmalı"
Eğitim kurumlarında depremlere karşı sık sık tatbikatlar yapılması önerisinde bulunan Moriwaki, şöyle konuştu:
"Özellikle ilkokullarda senede bir kez yapılan tatbikatlar yetersiz. Japonya'da tehlikeli bölgelerde ayda bir kez tatbikat yapılıyor. Tatbikatı ne kadar fazla yaparsak o kadar iyi. Küçük yaşta eğitim önemli. Depreme hazır olmak lazım. Belediye, hükümet, okullar, şirketler ve aileler, herkes tek tek depreme hazır olmalı. Hep beraber depreme hazır olursak hasarı yüzde 70 azaltabiliriz. Yüzde 70 büyük bir rakam. Japonlar bunu anladığı için gerekli önlemleri alıyor. Türkiye'de maalesef yapılmıyor."