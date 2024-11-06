Türkiye-İran sınırında güvenlik duvarının yüzde 70'i tamamlandı

BÖLGE MERCEK ALTINDA





Yasa dışı düzensiz göçmen ile terör örgütü mensuplarının geçişinin önlenmesi için bütün menfezlerde fiziki tedbirlerin yanı sıra fotokapan veya kamera ile gözetlenecek şekilde gerekli tedbirler de alınıyor. Muhtemel geçişlerin yaşanabileceği bölgelere yerleştirilen fotokapanlar, anlık uyarı ve canlı görüntü gönderebilme özelliğiyle sınır güvenliğine güç katıyor. Hudut hattı boyunca kazılan hendekler ile hudut hattında bulunan elektro-optik ve asansörlü kuleler üzerine monte edilen gündüz ve gece gözetleme cihazları ve radarlar sayesinde bölgenin tamamı mercek altına alınarak gözetlenebiliyor. Bölgede ayrıca her an önemli bir durumda müdahale edebilecek şekilde keskin nişancı timleri de görev yapıyor. Zaman zaman bölgede jandarma komando birlikleriyle operasyonlar yapılıp, jandarma ve polis kontrol noktalarıyla bölge her an kontrol altında tutuluyor.