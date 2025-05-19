Amerikalı araştırmacılar, Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Durupınar Formasyonu'nda İncil'de tarif edilen Nuh'un Gemisi'nin izlerini arıyor. Yer altı radar taramaları, köşeli yapılar ve üç katmanlı oluşumlarla büyük bir sırrı açığa çıkarabilir. Ağrı Dağı'nda sır perdeleri aralanmaya devam ederken, gözler şimdi daha derin araştırmalarda. Acaba İncil'in tarif ettiği o ünlü geminin kalıntılarına gerçekten ulaşıldı mı? Yoksa bu doğanın bir başka gizemi mi?

1 /11 Türkiye'nin en yüksek zirvesi olan Ağrı Dağı, binlerce yıldır dilden dile aktarılan Nuh'un Gemisi efsanesine ev sahipliği yapıyor.

2 /11 ABD'li profesörlerin öncülüğünde yürütülen son araştırmalar, Durupınar Formasyonu'nda kutsal metinlerdeki tarife uyan yapılar bulduklarını öne sürüyor.



3 /11 İncil'deki tarifin peşine düştüler

Türkiye'nin en yüksek zirvesi olan Ağrı Dağı, uzun yıllardır efsanelere konu olan bir sır perdesini aralamaya hazırlanıyor. Amerikalı bir grup araştırmacı, Durupınar Formasyonu'nda gerçekleştirdikleri çalışmalarla İncil'de tarif edilen Nuh'un Gemisi'nin izlerini arıyor. Elde ettikleri bulgular ise, heyecan verici iddiaları beraberinde getiriyor.



4 /11 Tarifle eşleşen bulgular

İncil'in Tekvin bölümünde, Nuh'un Gemisi'nin üç katlı olduğu ve kapısının yan tarafta bulunduğu belirtilir. Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Durupınar Formasyonu'nda yapılan yer altı radar taramaları, yaklaşık dört metre uzunluğunda üç katmanlı bir yapıya işaret ediyor. Bu bulgu, araştırmacılar tarafından kutsal metinlerdeki tarifle büyük ölçüde örtüştüğü gerekçesiyle dikkatle inceleniyor.

5 /11 13 metrelik bir tünel tespit edildi

Bağımsız araştırmacı Andrew Jones, yeraltı radarını kullanarak oluşumun merkezinden geçen 13 metrelik bir tünel tespit ettiğini açıkladı.

6 /11 Jones, bu tünelin belirgin şekilde düz ilerlediğini ve yüzeyin yaklaşık 6 metre altında köşeli yapılar bulunduğunu ifade ediyor. "Tekne biçimli oluşumun içinde yetişen otların, hemen dışındaki alana kıyasla farklı renkte olduğunu fark ettik," diyen Jones, bu durumu mikrobiyolojik farklılıklara dayandırıyor.

7 /11 Amerikalı profesörler bölgeye akın ediyor

Ağrı Dağı'nın derinliklerinde süregelen bu keşif çalışmaları, sadece bağımsız araştırmacıları değil, Amerika'nın önde gelen profesörlerini de bölgeye çekiyor.

8 /11 Elde edilen verilerin İncil'deki tarifle uyumlu olması, araştırmacıları daha kapsamlı kazılar yapmaya teşvik ediyor.

9 /11 Amerikalı ekiplerin yanı sıra, farklı ülkelerden gelen jeologlar ve tarihçiler de bu büyük gizemi çözmek için kolları sıvamış durumda.



10 /11 Bilimsel tartışmalar devam ediyor

Bölgedeki çalışmalar, bilim dünyasında farklı görüşleri de beraberinde getiriyor. Bazı bilim insanları, Durupınar Formasyonu'ndaki yapının tamamen doğal bir oluşum olduğunu savunurken, bir kısım araştırmacı ise yapının yapay olduğuna ve binlerce yıl öncesine dayandığına inanıyor. Gelecek aylarda devam edecek olan kazı ve tarama çalışmaları, bu tartışmalara yeni bir boyut kazandırabilir.