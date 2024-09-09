Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, seçilen yıl içerisindeki nüfusa dahil olan kişilerin soy isimlerinden en çok kullanılan 30 tanesi belirlendi. 2023 yılı istatistiklerine göre Türkiye'de en çok kullanılan ilk 30 soy isimleri...

1 / 7 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, seçilen yıl içerisindeki nüfusa dahil olan kişilerin soy isimlerinden en çok kullanılan 30 tanesi belirlendi.

2 / 7 Buna göre Türkiye'de en çok kullanılan ilk 30 soy isim şöyle sıralandı:

3 / 7 Yılmaz Kaya Demir Çelik Yıldız Şahin

4 / 7 Yıldırım Öztürk Aydın Özdemir Arslan Doğan

5 / 7 Kılıç Aslan Çetin Kara Kurt Koç

6 / 7 Polat Şimşek Korkmaz Özkan Yavuz Çakır