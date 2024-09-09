Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, seçilen yıl içerisindeki nüfusa dahil olan kişilerin soy isimlerinden en çok kullanılan 30 tanesi belirlendi. 2023 yılı istatistiklerine göre Türkiye'de en çok kullanılan ilk 30 soy isimleri...
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, seçilen yıl içerisindeki nüfusa dahil olan kişilerin soy isimlerinden en çok kullanılan 30 tanesi belirlendi.
Buna göre Türkiye'de en çok kullanılan ilk 30 soy isim şöyle sıralandı:
Yılmaz
Kaya
Demir
Çelik
Yıldız
Şahin
Yıldırım
Öztürk
Aydın
Özdemir
Arslan
Doğan
Kılıç
Aslan
Çetin
Kara
Kurt
Koç
Polat
Şimşek
Korkmaz
Özkan
Yavuz
Çakır
Özcan
Erdoğan
Can
Acar
Güneş
Aktaş