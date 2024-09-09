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Türkiye'de en çok kullanılan ilk 30 soy isim

09:31 - 9/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:31 - 9/09/2024 Pazartesi
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Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, seçilen yıl içerisindeki nüfusa dahil olan kişilerin soy isimlerinden en çok kullanılan 30 tanesi belirlendi. 2023 yılı istatistiklerine göre Türkiye'de en çok kullanılan ilk 30 soy isimleri...

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Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, seçilen yıl içerisindeki nüfusa dahil olan kişilerin soy isimlerinden en çok kullanılan 30 tanesi belirlendi.

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Buna göre Türkiye'de en çok kullanılan ilk 30 soy isim şöyle sıralandı:

3/ 7

Yılmaz

Kaya

Demir

Çelik

Yıldız

Şahin

4/ 7

Yıldırım

Öztürk

Aydın

Özdemir

Arslan

Doğan

5/ 7

Kılıç

Aslan

Çetin

Kara

Kurt

Koç

6/ 7

Polat

Şimşek

Korkmaz

Özkan

Yavuz

Çakır

7/ 7

Özcan

Erdoğan

Can

Acar

Güneş

Aktaş

#Türkiye
#Nüfus
#Soyisim
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