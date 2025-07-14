Türkiye'de en fazla istihdam sağlayan sektör belli oldu

Sektörler itibarıyla en fazla açık iş 419 bin 816'yla "imalat" sektöründe oldu. "İmalat" sektörünü, 200 bin 128 ile "idari ve destek hizmetleri faaliyetleri" ve 152 bin 447 ile "toptan ve perakende ticaret" izledi.