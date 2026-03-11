Türkiye’nin saklı cenneti dronla görüntülendi: Avrupa'da başka bir örneği daha yok

'Sevindirici bir durum'





Doç. Dr. Efsun Dindar, "Aldığımız son yağışlarla birlikte su seviyesi sevindirici bir boyuta geldi. Bu aşamada geçen sene yaşadığımız kuraklığın ardından bu sevindirici bir durumdur. Sadece tek bir yağışla geçtiğini söylemek mümkün değil. Bu habitatın içerisinde çeşitli su canlıları ve bitkileri var. Su olmadığında bu canlıların yaşamını sürdürememesi söz konusu oluyor. Kuşlar açısından hem üreme hem dinlendirme alanı olarak kullanılan yerlerdir. Suların dolması ile birlikte longoz, canlıların yaşamını sürdürmesine yardımcı olurken; kuş türlerinin ve suda yaşayan hayvanların da dinlenme alanları oluşuyor" dedi.