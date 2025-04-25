Türkiye'nin üretim üssü Amik Ovası'nda depremzede çiftçilere 35 milyon TL'lik destek sağlanacak

"Biz ata tohumumuzu muhafaza edeceğiz, geliştireceğiz ve topraklarımızla buluşturup en fazla üretimi almak için çalışacağız"





Bölge çiftçisine verilen desteklere değinen ve ata tohumunun önemini vurgulayan Hatay Valisi Masatlı, "Kadim şehrimiz Hatay'ımız; insanıyla, iklimiyle, kültürüyle ve doğasıyla Türkiye'nin eşsiz coğrafyalarından biridir. Hatay'da hayvan varlığı ve tarımsal üretim olarak önemli zararla karşı karşıya kaldık. Bununla ilgili de defalarca Kırıkhan ve diğer ilçelerde çok fazla hayvanla, makineyle ve tohumlarla çiftçilerimizi destekledik. Bugün de kıymeti çiftçilerimiz özellikle bölgemiz açısından önemli arz eden başta tohum ve makine olmak üzere dağıtım yapacağız. "



