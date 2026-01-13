Türkiye'ye 657 bin kilometrelik süper güç: Dünyayı 16 kez dolaşacak uzunluğa erişti

'Fiber uzunluk yüzde 11,7 arttı'





2025 yılı 3'üncü çeyreği itibarıyla geniş bant internet abone sayısının 20,9 milyonunun sabit abone, 77,3 milyonunun mobil abone olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, "Toplam 98,2 milyon geniş bant internet abone sayısına ulaştık, internet abone sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,9 artarken en yüksek artış yüzde 26,3'lük bir oranla 'Eve Kadar Fiber' abone sayısında, onu takiben de yüzde 26,1'lik bir oranla da 'Kablosuz Telsiz İnternet (Sabit)' abone sayısında gerçekleşti. Fiber altyapı açısından ise geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 588 bin kilometre olan fiber uzunluğu, 2025 yılı 3'üncü çeyreğinde yaklaşık 657 bin kilometre olmuş ve yüzde 11,7 oranında artış gerçekleşti. Böylece fiber ağımız, dünyanın çevresini 16 kez dolaşacak uzunluğa erişti" dedi.