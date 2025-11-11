Üç bin 650 metrelik tarihi kervan yolu: Binlerce yıllık medeniyetin ayak izleri

Yöreye özgü düğmeli evlerin yanı sıra, dünyaca ünlü İpek Yolu’nun Alanya ile İç Anadolu Konya etabında yer alan bu antik yol, Roma döneminden Osmanlı’ya kadar kesintisiz olarak kullanılmış ve tüm ihtişamıyla günümüze kadar ulaşmıştır.





Yolun üzerinde bulunan, yaklaşık 800 yıllık geçmişe sahip Sarıhacılar Mahallesi, tarihi evleri, taş işçiliğiyle yapılmış su sarnıçları ve camisiyle dikkat çeken yerleşimlerden biri. Kervan yolu, Akseki’den başlayarak dağ eteklerinden Ağlayanboğaz mevkiine kadar uzanıyor. Yöresel taşlardan inşa edilen yolun bazı noktalarında coğrafi yapıya uyum sağlamak için merdiven biçimli kademeler oluşturulmuş.