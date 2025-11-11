Üç bin 650 metrelik tarihi kervan yolu: Binlerce yıllık medeniyetin ayak izleri

Antalya’nın Akseki ilçesinde, Roma döneminden Osmanlı’ya kadar kesintisiz kullanılan Akseki-Sarıhacılar Kervan Yolu, drone ile havadan görüntülendi. Akseki’den başlayıp Sarıhacılar Mahallesi’ne kadar uzanan 3 bin 650 metrelik taş döşeli tarihi yol, görenleri büyülüyor.
Asırlara meydan okuyan bu kadim rota, M.S. II. yüzyılda Roma İmparatorluk Çağı’nda Alanya’yı Konya’ya bağlamak amacıyla inşa edildi. Selçuklu döneminde onarımı yapılan kervan yolu, Osmanlı döneminde de ticaret ve göç güzergahı olarak kullanıldı.
Akseki’nin girişinden başlayan Tarihi Kervan ve Göç Yolu’nun Akseki-Sarıhacılar arasındaki kısmı 3 bin 650 metre, Sarıhacılar-Belenalanı etabı ise yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda. Yol, özgün taş döşemeleriyle hala yürünebilir durumda. Bölge halkı tarafından "İpek Yolu" adıyla da biliniyor.
Yöreye özgü düğmeli evlerin yanı sıra, dünyaca ünlü İpek Yolu’nun Alanya ile İç Anadolu Konya etabında yer alan bu antik yol, Roma döneminden Osmanlı’ya kadar kesintisiz olarak kullanılmış ve tüm ihtişamıyla günümüze kadar ulaşmıştır.
Yolun üzerinde bulunan, yaklaşık 800 yıllık geçmişe sahip Sarıhacılar Mahallesi, tarihi evleri, taş işçiliğiyle yapılmış su sarnıçları ve camisiyle dikkat çeken yerleşimlerden biri. Kervan yolu, Akseki’den başlayarak dağ eteklerinden Ağlayanboğaz mevkiine kadar uzanıyor. Yöresel taşlardan inşa edilen yolun bazı noktalarında coğrafi yapıya uyum sağlamak için merdiven biçimli kademeler oluşturulmuş.
Antik taş yolun kıvrımları, su sarnıçları ve kervanların konakladıkları han kalıntıları tüm detaylarıyla dron ile görüntülendi.
2011 yılında 1. derece arkeolojik sit alanı ilan edilerek koruma altına alınan Akseki-Sarıhacılar Kervan Yolu, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından restore edildi.
"Yüzbinlerce turist"
Günümüzde turistik yürüyüş rotası olarak kullanılan bu eşsiz güzergâh, her yıl yaklaşık yüz bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor. Yolun bazı kısımlarında asırlık sedir ve ardıç ağaçlarının, bazı bölümlerinde ise Akdeniz bitki örtüsünün yemyeşil makilik alanlarının arasından yürüyen ziyaretçiler, doğayla iç içe tarihin izinde ilerliyor.
Sarıhacılar Platformu Üyesi Mehmet Orhan Can , Sarıhacılar Köyünün her bakımdan tarihine iç içe geçmiş bir köy olduğunu söyledi.
Buradan geçen yol da bu tarihin en önemli parçalarından biri olduğunu ve bu yolun vaktiyle insanların mallarını taşıdıkları, ticaret yaptıkları bir kervan yolu olduğunu anlatan Can, "Yüzyıllar öncesine dayanan bir geçmişi var bu yolun. Hem köyümüze ekonomik anlamda büyük katkı sağlamış, hem de buradaki insanların daha sosyal, daha açık fikirli bir yapıya sahip olmasında etkili olmuş. Çünkü bu yol sadece ticaretin değil, kültürün de geçtiği bir yol olmuş. Eskiden bu yoldan kervanlar geçermiş; mallar hayvanlarla taşınırmış. Yol üzerinde bir de han yapılmış. Havanın kararmasıyla birlikte yolda kalanlar, ‘geceyi burada geçirelim, sabah pazara çıkarız’ derlermiş. Özellikle Akseki pazarına gidecek olan tüccarlar için burası çok önemli bir durakmış. Han’ın hemen yanında bir de sarnıç var. O sarnıç da hem hayvanların hem yolcuların su ihtiyacını karşılamak için yapılmış. Yani burası, ticaretin, dinlenmenin ve konaklamanın bir arada olduğu küçük bir merkez gibiymiş. Buradan Akseki’ye yürüyerek bir saat kadar süren bir mesafe var. Eskiden mallarını daha ileriye, Anadolu’nun içlerine götürecek olan kervanlar, buradan sonra da yollarına devam ederlermiş" dedi.
"Sadece taş döşeli bir patika değil"
Can, şöyle devam etti.
"Bugün ise bu tarihi yol, doğa yürüyüşçülerinin ve spor derneklerinin çokça tercih ettiği bir rota haline geldi. Her yıl ülkemizin farklı yerlerinden yürüyüş grupları geliyor, bu kadim yolda yürüyüş yapıyor. Elimizde net bir belge olmasa da bu yolun Alanya’dan başlayıp Konya’ya kadar uzandığını biliyoruz. Düşünün, o dönemlerde hem Alanya hem de Konya Anadolu Selçuklu Devleti’nin çok önemli merkezleriydi. Bu yüzden biz, bu yolun da Selçuklular zamanında ticari amaçla kullanıldığını düşünüyoruz. Yani bu yol, sadece taş döşeli bir patika değil. Bu yol; tarihimizin, kültürümüzün ve geçmişteki ticaret hayatımızın en güzel örneklerinden biri. Bugün hala ayakta duruyor ve biz de Sarıhacılar Platformu olarak bu mirası yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz."
Akseki-Sarıhacılar Kervan Göç Yolu
Sarıhacılar Platformu üyesi Fatma Genç, Alanya’dan başlayıp Konya’ya kadar uzanan Tarihi Kervan Göç Yolunun tarihin izlerini taşıdığını söyledi.
Bu kadim rota üzerinde yer alan Sarıhacılar Köyü, geçmişin izlerini bugünlere taşıyan adeta canlı bir tarih olduğunu anlatan Genç, "Akseki’den köyümüze kadar uzanan 3 bin 650 metrelik güzergah önceki yıllarda Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle restore edilerek yeniden hayat buldu. Yıllar boyunca atalarımızdan dinlediğimiz bu yol, köyümüzün tarihinde büyük bir öneme sahip. Eskiden köyün zenginleri, kervan ticaretiyle uğraşan Gök Hacı gibi tüccarlar, bu yolun onarımı ve korunmasında büyük emek vermiş. Bugün ise köyümüzün ileri gelenleri ve kurumlarımız sayesinde bu tarihi yol, geçmişle bugünü buluşturmaya devam ediyor. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından yapılan restorasyon sonrası, yol artık sadece bir tarih mirası değil; aynı zamanda doğaseverlerin, yürüyüş gruplarının ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geldi. Sarıhacılar’dan Akseki’ye uzanan bu rota, kolay yürünebilir parkuru, sedir ormanlarının içinde uzanan eşsiz manzarasıyla huzur dolu bir yolculuk sunuyor. Her mevsim farklı bir renk, farklı bir güzellik sergileyen bu kervan yolu; kardelenlerin, siklamenlerin, madımak ve şerif çiçeklerinin açtığı bahar aylarında adeta bir görsel şölene dönüşüyor" diye konuştu.