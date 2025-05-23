Üç ilde alarm verildi: Kuzey Afrika'dan Türkiye'ye geliyor! Kasıp kavuracak

Yeni yağış sistemi pazara hazır

Meteoroloji uzmanı Tekin, pazar gecesinden itibaren yeni bir yağışlı sistemin yurda giriş yapacağını duyurdu. Bu sistemin ilk olarak Trakya, kıyı Ege, Denizli ve Uşak çevrelerinde etkili olması bekleniyor. Yağışlar pazartesiden itibaren doğu bölgelere doğru ilerleyecek.