Üç ilde alarm verildi: Kuzey Afrika'dan Türkiye'ye geliyor! Kasıp kavuracak

O üç il kavrulacak, hafta sonu, Kuzey Afrika'dan gelen kavurucu hava dalgasının etkisiyle mayıs ayı sıcaklık rekoru kırılacağı tahmin ediliyor.
Yaz sıcakları etkisini artırıyor
Yurtta yaz havası kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Hafta sonu boyunca hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkarak pek çok bölgede yazı aratmayan bir tablo oluşturuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Fevzi Burak Tekin, hafta sonu genelinde sıcaklıkların yüksek seyrettiğini belirtti.
Hafta sonu genelinde açık ve az bulutlu hava
Tekin’in değerlendirmelerine göre, Türkiye’nin genelinde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Yerel olarak bazı bölgelerde kısa süreli sağanaklar görülebilirken, genel hava durumu açık ve güneşli olacak.
Bölgesel yağışlar sürüyor
Cuma günü Kastamonu, Karabük, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Toroslar mevkiinde sağanak ve gök gürültülü sağanaklar görülebilecek. Cumartesi günü de benzer bölgelerde yağış etkisini sürdürecek. Pazar günü ise Iğdır ve Kırklareli çevresinde yağış öngörülüyor.
İzmir 37 dereceyi görebilir
İzmir’de açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Hafta sonunda sıcaklıkların 34 dereceye kadar çıkması, pazar günü ise 37 dereceyi bulması bekleniyor. Pazarı pazartesiye bağlayan gece saatlerinde İzmir ve çevresinde kuvvetli lodosla birlikte sağanaklar görülebilir.
Yeni yağış sistemi pazara hazır
Meteoroloji uzmanı Tekin, pazar gecesinden itibaren yeni bir yağışlı sistemin yurda giriş yapacağını duyurdu. Bu sistemin ilk olarak Trakya, kıyı Ege, Denizli ve Uşak çevrelerinde etkili olması bekleniyor. Yağışlar pazartesiden itibaren doğu bölgelere doğru ilerleyecek.
Toz taşınımına dikkat
Hafta sonu boyunca bazı bölgelerde toz taşınımı bekleniyor. Cuma günü Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, cumartesi günü Marmara’nın batısı ve Ege, pazar günü ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun batısında toz etkili olabilir.
Büyükşehirlerde sıcaklık artıyor
Ankara’da yağış beklenmiyor. Parçalı bulutlu havanın etkili olacağı başkentte sıcaklıklar 30-33 derece arasında seyredecek. İstanbul’da da hafta sonu parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, sıcaklıklar pazar günü 33 dereceye kadar çıkacak.
Rekor kırılacak
İzmir, Aydın ve Manisa'nın sıcaklık rekoru kıracağı belirtiliyor