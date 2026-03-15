Ünlü çay markasında yasaklı madde çıktı! Tüm marketlerde satılıyordu, Bakanlık ifşa etti

17:1815/03/2026, Pazar
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı güncel gıda kamuoyu duyurusunda bir çay markasına ilişkin dikkat çeken bir tespit yer aldı. Yapılan denetimlerde piyasada satılan bir siyah çay ürününde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi.

Bakanlığın açıkladığı listede, ünlü bir markanın siyah çay ürününde uygunsuzluk belirlendi.


Denetim sonuçlarına göre üründe “gıdada kullanımına izin verilmeyen boya” bulunduğu ifade edildi.


Kamuoyu duyurusunda yer alan bilgilere göre söz konusu ürün, Tirebolu Çaysan Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ait Elmas Gold markalı Bitki, Çay ve Kahve Ürünleri grubunda yer alıyor. Ürünün parti/seri numarası ise 00676 olarak kaydedildi.


Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yaptığı kontrollerde tespit edilen uygunsuzlukları düzenli olarak kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. 

Bakanlık, vatandaşların güncel gıda kamuoyu duyurularına e-Devlet üzerinden de erişebileceğini belirtiyor.


Yetkililer, tüketicilerin şüpheli gördükleri ürünleri ilgili kurumlara bildirmelerinin gıda güvenliği açısından önemli olduğunu vurguluyor.

