Meteorolojinin son hava durumu değerlendirmelerine göre, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'nun batısı ile gece saatlerinde Marmara'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege, Osmaniye, Hatay kıyıları, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevreleri ile Van ve Hakkari'nin batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

1 /9 Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'nun batısı ile gece saatlerinde Marmara'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

2 /9 Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar, genellikle güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3 /9 Yağışların; Kıyı Ege, Osmaniye, Hatay kıyıları, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevreleri ile Van ve Hakkari'nin batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

4 /9 9 İLE SARI KODLU UYARI

Sarı kodlu uyarı yapılan iller: Adana, Aydın, Hatay, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş, Siirt, Şırnak, Osmaniye

Sarı kodlu uyarı nedir? Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

5 /9 Bugün hava nasıl olacak?

Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

6 /9 22 Ekim Çarşamba günü için hava durumu tahmin haritası

7 /9 23 Ekim Perşembe günü için hava durumu tahmin haritası

8 /9 24 Ekim Cuma günü için hava durumu tahmin haritası