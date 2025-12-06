Uygulamada polise çarpan sürücü 1.73 promil alkollü çıktı: 68 bin TL para cezası yazıldı

Sürücü E.S.T. ile otomobilde bulunan K.D., A.A., ve Ü.M bir süre sonra otomobili bırakıp yaya olarak kaçmaya devam etti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, 4 şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polis memuru hafif şekilde yaralanırken, incelemelerin ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



