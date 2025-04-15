İsen, burada kaynak suyunun doğal bir akvaryum görüntüsü verdiğini ifade ederek, "Dicle Nehri ile bağlantısı olan bu kaynağa balıkların dere veya çay yoluyla göç esnasında geldiğini tahmin ediyorum. Besin ve su taşıma kapasitesi düşük olan bir yerde sıkıştıkları için fazla beslenemediklerinden boy ve kilo olarak gelişmediklerini gördük. Bu balıklar endemik türlerden ve onlara sahip çıkmamız gerekiyor. İlerleyen süreçte bu balıklardan örnek alıp laboratuvarda incelemesini yapıp daha detaylı bilgi verebileceğiz." diye konuştu.