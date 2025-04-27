Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Konya
Yağmur duası sırasında sel: Dua yapılırken yağmur başladı, ilçeyi sel aldı

Yağmur duası sırasında sel: Dua yapılırken yağmur başladı, ilçeyi sel aldı

21:4927/04/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber

Konya'nın Ilgın ilçesinde yağmur duası sırasında yağış başlarken, Kulu ilçesinde etkili olan yağışlar sele sebep oldu.

Konya'nın Beyşehir, Ilgın ve bazı ilçelerinde yağmur ve şükür duası programları yapıldı. Ilgın'da dua yapılırken yağmur başlarken, Kulu ilçesinde yağış sele sebep oldu. Ilgın'ın Aşağıçiğil Mahallesi'nde yağmur duası programında vatandaşlar sağanağa yakalandı.

Mahalle sakinleri, dua okuyup namaz kıldıkları sırada sağanak bastırdı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Bazı vatandaşlar dua okumaya devam ederken, bazıları ıslanmamak için yakındaki kapalı alanlara sığındı. 

Beyşehir ilçesine bağlı Gölkaşı ve Eylikler mahallelerinde yağmur ve şükür duasında bir araya gelen mahalle sakinleri, ellerini semaya açıp yağmurların devamı için dua etti. Derbent ilçesine bağlı Saraypınar Mahallesi'nde de yağmur ve şükür duası programında vatandaşlar bir araya geldi.

Kulu'da sel meydana geldi


Öte yandan, Kulu ilçesinin bazı mahallerinde etkili olan yağış sele sebep oldu. Tuzyaka Mahallesi ve mahalleye bağlı Kışla Yaylası'nda dolu ve sağanak etkili olurken, bazı evleri ve ekili alanları sel suları bastı.

#Konya
#Kulu
#Sel
#Yağmur duası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi