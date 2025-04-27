Beyşehir ilçesine bağlı Gölkaşı ve Eylikler mahallelerinde yağmur ve şükür duasında bir araya gelen mahalle sakinleri, ellerini semaya açıp yağmurların devamı için dua etti. Derbent ilçesine bağlı Saraypınar Mahallesi'nde de yağmur ve şükür duası programında vatandaşlar bir araya geldi.