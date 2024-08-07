Yeni yasa devrede: Sokak hayvanları sosyal medya aracılığıyla yeni yuvalarına kavuşuyor

'Sosyal medya yardımcı olacak'

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Müdürü Celal Özsöyler, yeni yasadan önce sahipsiz sokak köpeklerini alıp tedavilerini gerçekleştirdikten sonra tekrar aldıkları bölgeye bıraktıklarını hatırlattı. Yasanın ardından hayvanların doğal yaşam alanında hayatlarını sürdürdüklerini ve sahiplendirme işlemleri için sosyal medya hesaplarının kendilerine çok yardımcı olacağını ifade ederek, şöyle dedi:"Yeni yasadan önce sahipsiz sokak köpeklerini alıp tedavilerini gerçekleştirip tekrar aldığımız bölgelere bırakıyorduk. Oralarda yemlik ve suluklar yapmıştık. 250 farklı besleme noktalarımız vardı. Yeni yasaya göre, başıboş ve sahipsiz köpekleri barınaklarımıza getirdikten sonra, ilk etapta sağlık kontrollerinden geçiriyoruz. Ardından burada kısırlaştırarak bakımlarını yaparak barındırıyoruz. Bunun için daha önceden Burç ormanları içerisinde 100 bin metrekarelik bir doğal yaşam alanı hazırlamıştık. Burada hayvanların bütün sosyal donatı alanları ve onlara iyi gelecek her şey düşünülmüş durumda. Tüm hayvanlara rahatlıkla yetebilecek kadar kulübe, yemlik ve suluk bulunuyor. Sıcaktan ve yağışlardan etkilenmemeleri için yine hazırlıklar yapmıştık. Ayrıca yaz aylarında sıcaklardan etkilenmemeleri oluşturduğumuz havuzda hem serinleyip hem oynuyorlar. Bu doğal yaşam alanında şu anda 250 köpeğimiz bulunuyor. Burada tüm bakımları yapıldıktan sonra köpeklerimizin fotoğraflarını sosyal medya hesabımızdan paylaşarak sahiplendirmeye çalışıyoruz."