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'Yeryüzünün en iyi hosteli' seçilmişti: Olimpos'taki dünyaca ünlü ağaç evler ikinci kez tamamen yandı

09:57 - 11/06/2024 الثلاثاء
DHA

Antalya'nın dünyaca ünlü tatil merkezi Olympos'ta Milli Park içindeki 'Kadir'in Ağaç Evleri' adlı konaklama tesisi, dün gece çıkan yangında tamamen kül oldu. Ağaç evler, 2007 yılındaki yangında da yanmış ve yeniden inşa edilmişti.

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Antalya'yı ağaç ev turizmiyle tanıştıran ve Olimpos'ta turizmi başlatan Kadir'in Ağaç Evleri'nde, saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. 

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Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi müdahale etti.

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Ağaçlar üzerine yapılmış barakalarıyla bilinen dünyaca ünlü 200 yataklı tesisteki yangın 4 saatte kontrol altına alındı.

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Yangının başlamasıyla tesiste bulunan müşterilerin hemen tahliye edildiği, can kaybının olmadığı öğrenildi. 

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Sahibi Kadir Kaya gördüğü manzara ile büyük şaşkınlık yaşadı.


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Kadir'in Ağaç Evleri'nde ilk yangın 8 Şubat 2007 tarihinde çıkmıştı. O dönem tesis tamamen yanmıştı. Toros Dağları'nın ayağında yer alan ve uluslararası Backpacking camiasında çok popüler olan Kadir'in Ağaç Evleri, yeniden yapılmıştı.

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2009 yılında ise Kumluca Olympos'ta yaşanan sel felaketinde de Kadir'in Ağaç Evleri zarar görmüştü. Mekanın içerisinde bulunan Öküz Bar tamamen yok olurken, 70 odada ise hasar meydana gelmişti. 

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 Daha önce TNT Dergisi tarafından yeryüzünün en iyi hosteli seçilen Kadir'in Ağaç Evleri tüm dünyada tanınıyordu.

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#Antalya
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