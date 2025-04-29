Yılda sadece 15 gün görülüyor: Buraya 'dağ lalesi' için geliyorlar

Ankara'dan dağ lalesini görmek için gelen Merve Tortop, "İlk defa dağ lalesini gördüm. Gerçekten görülmeye değer. Çok güzel fotoğraflar çektik,çekildik. Ankara'nın Kızılcahamam'a yakın olması gerçekten çok güzel. Burası çok güzel. Sürekli yürümeye geliyorduk, bu defa da dağ lalaleri için geldik. Gerçekten görülmeye değer" diye konuştu.