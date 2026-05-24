Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yola çıkmadan önce kontrol edin: KGM tek şeride düşen yolları açıkladı

Yola çıkmadan önce kontrol edin: KGM tek şeride düşen yolları açıkladı

10:5524/05/2026, Pazar
AA
Sonraki haber

Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde yola çıkacak sürücüler için kritik trafik uyarısı yapıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Türkiye genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği güzergâhları duyurarak sürücülerin dikkatli olması gerektiğini bildirdi. Bayram yoğunluğunun etkisini artırdığı kara yollarında zaman zaman uzun araç kuyruklarının oluşabileceği belirtilirken, vatandaşlara trafik işaret ve işaretçilerine uymaları yönünde çağrıda bulunuldu.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu çalışmaları nedeniyle 4-5. kilometrelerde ulaşım, yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 59-62. kilometrelerinde yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor. TEM Otoyolu'nun Gaziosmanpaşa Kavşağı ayrılma kolu üzerindeki çalışmalar dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, tek şeritten devam ediyor.

Bazı güzergahlarda ulaşım kontrollü sağlanıyor

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 31-32. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun kesiminden iki yönlü izin veriliyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 9-10. kilometrelerinde Denizli istikametinde yürütülen şev çalışması sebebiyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Isparta-Beyşehir yolunun 29-36. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, servis yolundan sürdürülüyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 13-15. kilometreleri yapım çalışması nedeniyle kısa sürelerle trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Eskişehir-Kütahya yolunun 37. kilometresindeki Sporkent Kavşağı'nın iyileştirme çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Tosya-Osmancık yolunun 41-46. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolundaki farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım, servis yolundan gerçekleştiriliyor.

#KGM
#trafik
#Kurban Bayramı
#tek şerit
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kılıçdaroğlu CHP genel merkez binasına girdi mi?