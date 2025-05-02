Zabıta ekiplerinin fahiş fiyat ve etiket denetimleri sürüyor

Zabıta Müdürlüğünden denetimlere ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak 7 gün 24 saat sahadayız. Amacımız ilçe halkının güvenle alışveriş yapabileceği, hijyenik ve sağlıklı ortamlarda hizmet alabileceği bir şehir ortamı sağlamak. Bu nedenle özellikle gıda sektörü alanında devam eden denetimlerimizde son olarak marketlerde kapsamlı bir denetim yapıldı. Zabıta Müdürlüğü olarak halkımızın huzur ve esenliği için her alanda çalışmalarımız ve denetimlerimiz devam etmektedir."