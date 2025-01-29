100 yaşını geçenlerin sırrı bu besinde: Dünyaca ünlü beslenme uzmanı açıkladı

ABD'li yazar ve araştırmacı Dan Buettner'ın 'Mavi Bölgeler' yani dünyanın en uzun yaşayan insan topluluklarının bulunduğu ülkeler üzerine yaptığı yeni çalışmada şaşırtan sonuçlar ortaya çıktı. Dan Buettner, 100 yaşına kadar yaşayan insanların sırrını açıkladı. Sağlıklı yaşamın aslında beslenme alışkanlıklarında gizli olduğunu söyleyen uzman isim, tek bir besine dikkat çekti.

1 /12 Uzun yaşam araştırmacısı Dan Buettner, tek bir besini beslenme düzenlerine eklemeleri gerektiğini söyledi.

2 /12 Araştırmalara göre; bu besini sürekli yemek ömrü uzatıyor.

3 /12 Buettner, "Hayatınıza yıllar eklemek ister misiniz?" diyerek bu besinin sağlıklı ve uzun bir ömür için önemli bir unsur olduğunu belirtti.

4 /12 Yaptıkları analizler sonucu, mavi bölgelerde yaşayan insan topluluklarının beslenme alışkanlıklarının detaylı incelendiğini ifade eden Buettner, şu çarpıcı sonuçları paylaştı:

5 /12 "100 yaşına kadar yaşayanlar bunu tüketiyor" "Son yüz yılda yapılan 155 beslenme araştırmasını inceledik. Tüm Mavi Bölgelerde yaşayan insanlar geleneksel olarak neredeyse her gün bir kâse fasulye tüketiyordu "

6 /12 Fasulyenin uzun yaşam sürmeyi destekleyen en önemli besinlerden biri olduğunu vurgulayan Buettner, "Günde bir kâse fasulye yemek, dört yıl daha uzun yaşamla ilişkilendiriliyor" dedi.

7 /12 Dan Buettner, uzun yaşam sürdüren toplulukların beslenme alışkanlıkları hakkında dikkat çekici bilgiler paylaştı.

8 /12 "Bu topluluklardaki insanlar et yiyor, ancak sandığınızdan biraz daha az. İnsanlar genellikle bitkisel bazlı bir beslenme üzerine yoğunlaşıyor ve hayvansal gıdalara daha az yer veriyorlar" ifadelerini kullandı.

9 /12 Mavi Bölgeler'de yaşayan insan toplulukları, genellikle bitkisel bazlı ve lif açısından zengin gıdalarla besleniyor. Fasulyenin yanı sıra tam tahıllar, sebzeler, meyveler ve kuru yemişler de bu beslenme örüntüsünde önemli bir yer tutuyor.

10 /12 Dünyanın en uzun yaşayan ailesi fasulye tüketiyor.



11 /12 Dünyanın en yaşlı ailesi' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Melis ailesi;, öğünlerinde yalnızca pinto fasulyesi, beyaz fasulye ve nohuta yer verdi.