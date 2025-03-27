112 yaşına kadar yaşayan adamın sırrı ortaya çıktı: Haftada bir gün bu besinleri tüketiyormuş

"Ne yemek varsa yiyorum" demişti

Nisan 2024'te Guinness Rekorlar Kitabı'na dünyanın en yaşlı adamı olarak giren Tinniswood, beslenme düzeni ile ilgili sorulan sorulara, ne yemek varsa herkesle aynı şekilde onu yediğini ifade etti.