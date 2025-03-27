112 yaşına kadar yaşayan adamın sırrı ortaya çıktı: Haftada bir gün bu besinleri tüketiyormuş

Dünyanın dört bir yanında ilgi odağı olan John Alfred Tinniswood, 25 Kasım 2024'te İngiltere’de hayatını kaybetmişti. Uzun ömrüyle dikkat çeken Tinniswood, vefatından önce sağlıklı yaşama dair sırrını paylaşmıştı. Meğer her hafta cuma günü bu 2 besini tüketiyormuş.
John Alfred Tinniswood, Guinness Rekorlar Kitabı tarafından Nisan 2024'te dünyanın en yaşlı adamı olarak kabul edilmişti.
Yaklaşık dokuz ay boyunca dünyanın en yaşlı insanı unvanını elinde tutmuş ve 112. doğum gününü kutlamıştı.
Ancak 26 Ağustos 1912 doğumlu Tinniswood, 25 Kasım 2024 yılında kuzeybatı İngiltere'nin Liverpool yakınlarındaki bir bakım evinde hayatını kaybetti.
Tinniswood, vefatından önce uzun yaşamı için özel bir beslenme programı olmadığını söyledi.
"Ne yemek varsa yiyorum" demişti
Nisan 2024'te Guinness Rekorlar Kitabı'na dünyanın en yaşlı adamı olarak giren Tinniswood, beslenme düzeni ile ilgili sorulan sorulara, ne yemek varsa herkesle aynı şekilde onu yediğini ifade etti.
Ancak bunun yanı sıra, her cuma balık ve patates yediğini de anlattı.
Ölçülü olmanın önemine değinen Tinniswood, herhangi bir şeyi ne kadar fazla yapılırsa sonunda kötü bir dönüş alınabileceği fikrinden bahsetti.
Tinniswood'un geriye kızı Susan, dört torunu ve üç torununun torunu kaldı. 44 yıl evli kaldığı eşi Blodwen ise 1986 yılında vefat etmişti.
Dünyanın yaşayan en yaşlı kadını ise 116 yaşındaki Japon asıllı Tomiko Itooka oldu.