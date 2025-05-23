114 yaşındaki Makbule Nineye sağlık çalışanlarından duygulandıran doğum günü sürprizi

Yozgat'ta 1912 doğumlu Makbule Ekinci, 114'üncü yaşına sağlık ekipleri ve ailesiyle birlikte girdi. Evde Sağlık Hizmetleri birimi tarafından düzenlenen sürpriz doğum günü kutlamasında duygusal anlar yaşandı. Sağlık durumu iyi olan asırlık çınar, mutluluğunu gözyaşlarıyla paylaştı.
114 yaşındaki Makbule Nineye doğum günü sürprizi
Yozgat Şehir Hastanesi'ne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, 1912 doğumlu Makbule Ekinci'nin doğum gününü evinde kutladı. 114 yaşına giren Makbule Nine için sağlık çalışanları sürpriz bir etkinlik düzenledi. Evinin salonunda hazırlanan doğum günü pastasıyla yapılan kutlamada duygusal anlar yaşandı.
Sağlık ekipleri ve ailesiyle kutlama
Tuzkaya Mahallesi'nde yaşayan Makbule Ekinci, doğum gününü sağlık ekipleri, çocukları ve torunlarıyla birlikte kutladı. Yozgat Şehir Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından organize edilen kutlamada, doğum günü pastası kesildi ve mumlar üflendi.
Makbule Nine'nin mutluluğu gözlerinden okundu
Kutlama sırasında oldukça duygulanan Makbule Ekinci, sağlık durumunun iyi olduğunu, bakımlarının düzenli şekilde yapıldığını ifade etti. “Yedi çocuğum var, çok mutluyum” diyen Makbule Nine, sürpriz doğum gününden dolayı sağlık ekiplerine teşekkür etti.
Oğlu Mehmet Ekinci'den teşekkür
Makbule Ekinci'nin oğlu Mehmet Ekinci, sağlık ekiplerine teşekkür ederek, “Evde bakım hizmetlerinden çok memnunuz. Annemin sağlık kontrolleri düzenli yapılıyor, ilgileniyorlar. Bugün de 114’üncü yaşını hep birlikte kutladık” dedi.
Başhekim de kutlamaya katıldı
Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan da doğum günü kutlamasına katıldı. Makbule Nineyi evinde ziyaret eden Kozan, “Yozgat’ta şu an için bilinen en yaşlı vatandaşımız Makbule Teyze. Bugün onunla birlikte olmak bizleri çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.
354 hasta evde sağlık hizmetinden faydalanıyor
Başhekim Kozan, Yozgat genelinde Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında toplam 354 hastanın takip edildiğini belirterek, “Hastalarımızın ayağına giderek hizmet veriyoruz. Onların yanında olmak, ihtiyaçlarına çözüm sunmak bizim için büyük bir mutluluk” dedi.
Ailede büyük sevinç
Doğum günü kutlaması sırasında torunlarını ve çocuklarını tek tek öperek sevgisini gösteren Makbule Ekinci, mutlu anlar yaşadı. Ailesi, bu özel günü unutulmaz kılan sağlık çalışanlarına minnettarlık duyduklarını ifade etti.