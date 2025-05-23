114 yaşındaki Makbule Nineye sağlık çalışanlarından duygulandıran doğum günü sürprizi

Başhekim de kutlamaya katıldı

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan da doğum günü kutlamasına katıldı. Makbule Nineyi evinde ziyaret eden Kozan, “Yozgat’ta şu an için bilinen en yaşlı vatandaşımız Makbule Teyze. Bugün onunla birlikte olmak bizleri çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.