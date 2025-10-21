12. kez ameliyat masasına yattı: Adeta rekor kıran ünlü oyuncunun son hali

Sık sık yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle son yıllarda 11 kez burunu ameliyat olan ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'tan herkesi şaşırtan bir haber geldi. Dalkılıç 12. kez ameliyat masasına yattı.
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Murat Dalkılıç, doğuştan gelen kemik sorunu sebepleriyle bir kez daha burun ameliyatı geçirdi.
Sabah'ta yer alan habere göre; Daha önce 11 defa burun ameliyatı olan Dalkılıç'ın 12. kez bıçak altına yattığı öğrenildi.
Bir televizyon programında gündeme gelen ameliyatla ilgili olarak, Dalkılıç'ın bir düğünden karesi de yer aldı.
Ünlü popçunun hayranları 12.kez bıçak altına yatan ünlü popçunun ameliyat nednei merak etti.
SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
İşte geçirdiği operasyonlardan sonra bir hayli değişim yaşayan Dalkılıç'ın son görüntüsü...