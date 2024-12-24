19 yaşında da olsa vücudu 152 yaşındaydı: Her yıl 8 yaş birden yaşlanıyordu

Ölüm haberini annesi duyurdu

Beandri'nin annesi Bea, dün yaşam mücadelesini kaybettiğini doğruladı ve dünya çapındaki tüm hayranlarına onu destekledikleri ve sevdikleri için teşekkür ederek, "Güney Afrika'nın en sevilen ve ilham veren genç kadınlarından biri olan, her zaman umut ve neşe saçan Beandri'nin vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz.