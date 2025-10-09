22 kiloya kadar düştü: Genç fenomenin uyguladığı diyet ölüm getirdi

Arkadaşları ve ailesinin tedavi tekliflerini ısrarla reddeden genç kadın, geçtiğimiz yıl Eylül ayında vegan çevrelerce önemli bir yer olarak kabul edilen Bali'ye taşınmıştı.

Aralık ayında bir tesise yerleşen ve git gide kötüleşen Karolina, diş çürükleri, sararan tırnaklar ve aşırı zayıflama gibi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.