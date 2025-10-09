22 kiloya kadar düştü: Genç fenomenin uyguladığı diyet ölüm getirdi

Polonyalı sosyal medya fenomeni Karolina Krzyzak, 8 yıldır sürdürdüğü sadece meyveden oluşan diyetin ardından 22 kiloya kadar düştü ve yaşamını yitirdi. Tedaviyi reddeden genç kadının ölümü dünya basınında büyük yankı uyandırdı.
Polonya’da sadece çiğ meyve beslenme tarzıyla tanınan sosyal medya fenomeni Karolina Krzyzak’tan acı haber geldi. 27 yaşındaki fenomenin yaşamını yitirdiği açıklandı.
Ergenlik çağından itibaren sağlıklı beslenme konusunda sorunlar yaşayan ünlü isim, eğitim için İngiltere'ye taşındığında vegan beslenme tarzı seçti ve yaşam tarzını sosyal medya hesabından paylaşmaya başladı.
Kısa sürede beslenme konusunda kendisine daha kısıtlayıcı bir şekilde davranan genç kadın, 8 yılı aşkın süredir yaptığı tehlikeli diyet (çiğ meyveyle beslenme) ile 22 kilograma kadar düştü.
Arkadaşları ve ailesinin tedavi tekliflerini ısrarla reddeden genç kadın, geçtiğimiz yıl Eylül ayında vegan çevrelerce önemli bir yer olarak kabul edilen Bali'ye taşınmıştı.
Aralık ayında bir tesise yerleşen ve git gide kötüleşen Karolina, diş çürükleri, sararan tırnaklar ve aşırı zayıflama gibi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.
Son günlerde odasından hiç çıkmayan ve kendi başına yürümekte zorlanan genç kadına sevdikleri ulaşamayınca, otel personeli durumunu kontrol etmek istedi. Personel odaya girdiğinde, Karolina'nın hayatını kaybettiğini gördü.
Yapılan ilk incelemelerde ileri derecede yetersiz beslenme, osteoporoz ve albümin eksikliği saptandığı belirtildi.