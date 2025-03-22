40 yıllık fırıncıdan 4 metrelik pide: Vatandaş kameraya sarıldı

Düzce'de 38 yıldır fırıncılık yapan İbrahim Korkmaz'ın işletmesinde Ramazan ayına özel 4 metre 2 santim uzunluğunda hazırlanan pide, vatandaşların da ilgisini çekti. Fırına gelenler uzun pideyi fotoğrafladı.
Pişirilen pide ise dükkanda sergilendi. Uzunluğu ölçülen pidenin 4 metre 2 santim olduğu belirlendi. İş yeri sahibi Düzce Fırıncılar Odası Başkanı İbrahim Korkmaz, "4 metre 2 santim uzunluğunda bir pide yaptık, fırınımızda sergiliyoruz" dedi.
Uzun pideyi görenler ise bu anın fotoğrafını çekerek şaşırdılar.