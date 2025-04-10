Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
4.5 metre uzunluğunda 500 kilo ağırlığında: Dev köpek balığı görüntüsüyle dikkat çekti, dokunma yarışı yapıldı

4.5 metre uzunluğunda 500 kilo ağırlığında: Dev köpek balığı görüntüsüyle dikkat çekti, dokunma yarışı yapıldı

23:0410/04/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber

Adana'da Akdeniz açıklarında bir haftada 3 kez dev köpek balığı yakalanırken, tezgahta balığı gören kimi vatandaş ona dokunup fotoğraf çektirdi kimi ise dokunmaya korktu.

Adana'nın Yumurtalık ve Karataş ilçesinde Akdeniz açıklarında avlanmaya çıkan balıkçıların ağına bir haftada 3 kez dev köpek balığı takıldı.

Balıkçı Şahin Gökalp son olarak dün 4,5 metre uzunluğunda 500 kilo ağırlığında dev köpek balığı yakaladı. Gökalp dev köpek balığını tezgahına getirdi. Balıkçıya balık almaya gelen ve yoldan geçenler dev köpek balığına yoğun ilgi gösterdi. Kimi balığa dokunup fotoğraf çektirirken kimi de köpek balığından korktuğu için dokunamadı.

Gökalp, "Bir haftada üçüncü köpekbalığını yakaladık. Akdeniz açıklarında yakaladık. Bugünkü diğerlerine göre biraz daha büyük. Boyu 4 buçuk metre, kilosu da 500'e yakın. Bu köpekbalığının cinsi camgöz. Vatandaşlar çok fazla ilgi gösteriyor. Köpekbalığı bu mevsimlerde çıkıyor. Bu büyüklükte çok nadir yakalanır. Bunun etini dağıtacağız. Özellikle kanser hastalarına vereceğiz. İnşallah şifa olur" dedi.


Köpek balığından korkup çok yaklaşamayan bir kız çocuğu ise, "Ben çok korkuyorum. Sadece videolarını izliyordum. Bu kadar yakından hiç görmemiştim" diye konuştu.


Nizamettin Kocatürk ise, "Daha önce Mersin'de çıkarılmıştı, orada görmüştüm. Boyutları bayağı büyükmüş. Köpekbalığından neden korkayım, erkek adam korkar mı" dedi.


Hatice Güdük isimli kadın ise, "Köpekbalığına benziyor gibi ilk defa görüyorum. Köpekbalığından da korkarım" şeklinde konuştu.


#Adana
#Köpek balığıü
#Balık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara'da yarın (11 Nisan) okullar tatil mi? Kamuda tatil var mı? Valilikten son dakika açıklama