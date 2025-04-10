4.5 metre uzunluğunda 500 kilo ağırlığında: Dev köpek balığı görüntüsüyle dikkat çekti, dokunma yarışı yapıldı

Gökalp, "Bir haftada üçüncü köpekbalığını yakaladık. Akdeniz açıklarında yakaladık. Bugünkü diğerlerine göre biraz daha büyük. Boyu 4 buçuk metre, kilosu da 500'e yakın. Bu köpekbalığının cinsi camgöz. Vatandaşlar çok fazla ilgi gösteriyor. Köpekbalığı bu mevsimlerde çıkıyor. Bu büyüklükte çok nadir yakalanır. Bunun etini dağıtacağız. Özellikle kanser hastalarına vereceğiz. İnşallah şifa olur" dedi.



