Doğru Bitkiyi, Doğru Yerden Temin Edip, Doğru Şekilde Kullanmalıyız





Bitki çaylarını tüketirken dikkatli olmamız gerektiğini vurgulayan Öğr. Gör. Gürer, “Bitki çaylarını tüketirken dikkat etmemiz gereken konulardan biri doğru bitkiyi, doğru yerden temin edip, doğru şekilde kullanmamızdır. Herhangi bir bitki çayı hazırlarken bu bitkinin türü, nereden toplandığı, günün hangi saatinde toplandığı, içerisindeki aktif maddelerin farmakope standartlarına uygun olup olmadığı çok önemlidir.





Bir örnek vermek gerekirse; yol kenarından veya sanayi bölgelerine yakın yerlerden toplanan bitkilerde kurşun ve civa gibi ağır metallere sıkça rastlanmaktadır. Bu bitkileri kullanan kişilerde ağır metaller etkili dozlara ulaştıklarında, ciddi hastalıklara (tiroit, nörolojik, otizm ve kısırlık gibi) ve hatta ölümlere yol açabilmektedir. Bu sebeple doğru bitki kullanımına özen göstermeliyiz. Bitki-ilaç etkileşimleri de göz ardı etmememiz gereken önemli konulardan bir diğeridir. Örneğin; Yaban mersini kalp – damar, şeker hastalığı ve göz sağlığı için kullanılırken, aynı zamanda kullanılan kan sulandırıcı ilaçlar da kanama riskini arttırmaktadır. Bir diğer örnek zencefil; iltihabi hastalıklarda, kanser, bulantı-kusma gibi rahatsızlıklarda kullanılırken yine aynı zamanda kullanılan kan sulandırıcı ilaçların da yan etkisini arttırabilmektedir.” şeklinde konuştu.







