598 yıldır Şehzade Mustafa'nın Türbesi'nde duruyordu: 15 yıldır kayıp!

"Muradiye bir tarih, bize bir mirastır"

﻿﻿Her yıl on binlerce turistin ziyaret ettiği külliyede bu şekilde bir tahribatın yakışmadığını söyleyen Harun Tavlı, "Muradiye Külliyesi, hem İslam hem de Türk tarihi açısından çok önemli bir yer. Muradiye Külliyesi, Osmanlı Tarihi açısından hem Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinden önce bütün istişarelerin yapıldığı, 2. Murad'ın metfun bulunduğu Bursa'nın ve Türkiye'nin çok değerli bir külliyesidir. Yerli ve yabancı binlerce turistin geldiği bir yer. Maalesef Şehzade Mustafa Türbesi'nin içindeki çiniler bir şekilde çalınmış. Bizden sonraki nesile bırakacağımız bu güzel mirasa mutlaka bir restorasyon yapılıp tekrardan yerine koymalarını istiyoruz. Muradiye bir tarih, bize bir mirastır.