60 kilo zayıflayan mermer ustası dağ bisikleti sürüyor: Şampiyonluğu hedefliyor

Fazla kilolarının sosyal yaşamını da olumsuz etkilediğini dile getiren Koç, karbonhidrat ve şeker ağırlıklı beslenmeden protein ağırlıklı beslenmeye geçtiğini ve her gün düzenli olarak bisiklet kullandığını kaydetti. Bu sayede hızla zayıfladığını anlatan Koç, "Kiloyu koruyabilmek kilo vermek kadar zor. Hayata bakış açımı değiştirdim. Her sabah 05.00'da kalkıyorum ve 1-2 saat bisiklet kullanıyorum. Ardından mermer işime devam ediyorum. Bu sayede hem kilo verdim hem de sağlığımı korudum." dedi.